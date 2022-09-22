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批綠網軍蔣萬安：相信慈濟、台大、宏碁、辛辛那提大學
國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席國民黨立法實務研討會。對於民眾黨新竹市長參選人高虹安和國民黨桃園市長參選人張善政都被綠營指控抄襲，蔣萬安表示，民進黨現在選舉操作極端、惡質化，呼籲民進黨跟網軍側翼，還給民眾良好選風，否則會被市民淘汰。
蔣萬安指出，民進黨惡質選舉，他自己也身受其害，現在是信任的考驗，也相信民眾眼睛都是雪亮的，「慈濟跟民進黨，我相信慈濟；台大跟民進黨，我相信台大；宏碁跟民進黨，我相信宏碁；辛辛那提大學跟民進黨，我相信辛辛那提大學」
而被問到疫苗買貴爭議以及是否質疑防疫指揮官王必勝防疫政策跟著選情走，蔣萬安表示，有政治考量的防疫政策，陳時中和王必勝都是如此，他覺得應該說陳時中、王必勝「都是民進黨的小弟」。
蔣萬安指出，疫苗採購如果政府真的有超前部署和事先規畫，就沒有貴不貴問題，重點是防疫過程中，到底有沒有符合民眾疫情需求，以及國外相比的合理性。
另對於不參加民間舉辦中正紀念堂轉型論壇，蔣萬安表示，他當天已安排市政行程，也相信此議題不是市民最迫切、最關注的問題，現在市民更關心市政內容，以及施政服務。蔣萬安也指出，他對此議題立場一致，就是不應製造社會對立和仇恨，而是朝和解方向努力。
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