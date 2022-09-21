林佳龍參加「三重青年座談會」 暢談18歲公民權議題

民進黨新北市長候選人林佳龍今日出席由新北市議員候選人顏蔚慈所舉辦的「三重青年座談會」，會中邀請民進黨副秘書長林飛帆、市議員李坤城、台灣青年民主協會理事長張育萌、雙北高中職學生權益陣線理事卓暐凱及在地青年，就18歲公民權議題進行分享和交流，期盼大家都能在年底18歲公民權複決投下同意票，把握任何讓青年獲得重視的機會，讓台灣民主持續深化。

林佳龍致詞表示，「時代考驗青年、青年創造時代」，在關鍵時刻，年輕人沒有包袱，也較有影響性，18到20歲是關鍵少數，而且它生生不息，所以台灣需要注入活力和升級，讓18歲公民權可以通過，讓民主可以更接地氣。

林佳龍提到，過去年輕時，他為了理想參與學運，是人生最寶貴的經驗，也曾付出一些代價，好不容易，也很幸運看到台灣整個民主轉型是和平的，雖然過程很久，而且是分期付款制的，目前我們還有尾款還沒有付，包括邁向正常國家，另外18歲公民權一定要通過，因為公民的權益和義務要對等，民法上以18歲作為公民的身份，所以就不能把政治權利排外。

林佳龍進一步指出，若今年可以通過18歲公民權的修憲複決，在政治市場裡面，消費者將會影響、改變生產者的行為，而在這個預期心理底下，不只有投票那天的影響，而會因為18歲可以參與政治，包括選舉、罷免、 創制、複決等權利，對所有掌握政治權力的人產生影響。台灣因選舉驅動了民主化，而民主意涵著我們是個國家，每個人都是國家的主人。

「時代考驗青年、青年創造時代」林佳龍說，在關鍵時刻，年輕人沒有包袱，也較有影響性，18到20歲是一個非常重大的關鍵少數，而且它生生不息，所以，台灣需要注入活力和升級，讓18歲公民權可以通過，讓民主可以更接地氣。所以，我們要讓更多年長者去支持現在還沒有投票權18到20歲的人，因為關係到台灣民主會更有活力、升級。

針對媒體詢問，新北市長侯友宜滿意度掉到第9名，林佳龍表示，這是侯友宜不願面對的真相，不論是天下、遠見雜誌所做的民調，或是在同個機構長期的趨勢、客觀指標，都顯示趨勢是樓梯往下走，值得侯市長反省。新北市已經升格為直轄市十二年，預算也倍增，城市的競爭力，在客觀指標下，六都吊車尾；至於主觀施政滿意度，侯市長從第二掉到第五，然後掉到第九名，也是同一個機構所做的，如果侯市長不願意面對這樣的真相，那就不可能去檢討改進。

針對恩恩案及鄭南榕自焚事件的新事證，林佳龍則表示說，要送給侯友宜一句聖嚴法師曾經講過的話，「面對他、接受他、處理他、放下他」。侯友宜要面對這些問題，而他的參選，就是希望侯「能夠面對自己、面對這個社會對你提出的問題，好好地回答」。

另外，關於高虹安學歷事件，林佳龍指出，學歷只是一個人成為獨立思考、研究，還有能夠做學問的一個過程，不需要停留在文憑主義，教育要能夠學到帶得走的能力，教育也要能夠聆聽不同的意見而不發脾氣，去訴諸文憑主義是沒有必要，也會顯示她沒有真正的得到教育，期待她能夠成為真正獨立思考、判斷跟負責任。