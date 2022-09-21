陳時中、黃珊珊首度合體討論中正紀念堂轉型議題 蔣萬安竟缺席

中正紀念堂如何轉型？由民間發起的中正紀念堂新願景概念競圖活動7月開跑，預計將在10月4日舉辦「想像中正紀念堂的100種方式：台北市長候選人論壇」，邀請市長候選人針對中正紀念堂轉型提出看法，這也將是台北市長候選人首次齊聚討論中正紀念堂議題。主辦單位表示，12位市長候選人中，張家豪、陳時中、黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智等七位參選人確定出席參加論壇。弔詭的是，唯一的蔣家後代市長候選人蔣萬安卻缺席。

活動執行長張維修表示，已發函一一邀請完成登記參選本屆台北市市長的12位候選人，邀請候選人們從首都城市規劃與治理的高度，針對位於城市核心區域中，具有文化、歷史、轉型正義等多重複雜象徵意義的中正紀念堂園區，發表願景及相關都市政策。也邀請準市長們從政策視野中，分享自身對於中正紀念堂園區的基本態度和理念，以及中正紀念堂園區可以為台北市市民扮演什麼樣的角色與功能，讓未來中正紀念堂園區的轉型，可以呈現更多元的聲音，帶動社會各層面的討論，共同擘畫想像首都核心區域的未來。

張維修表示，截至回函限期9月20日之前，已有張家豪、陳時中、黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智共計七位參選人確定出席參加論壇。針對大家高度關注的蔣萬安，主辦單位也特別詢問缺席理由，蔣萬安團隊回應，因為蔣萬安當天已有既定行程安排，不克出席。

針對中正紀念堂轉型議題，蔣萬安曾多次發表意見。包括認同中正紀念堂應該功過並陳、主張中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去七十年來所有對這片土地付出與努力的台灣人民等，但也引起深藍反彈。

此一論壇由「首都之心，城中轉正」中正紀念堂園區新願景概念競圖執行小組舉辦，成員包括台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會等。張維修表示，中正紀念堂新願景概念競圖活動從7月1日正式開放報名至今，學生組及社會組合計已有超過120組團隊報名。