快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中、黃珊珊首度合體討論中正紀念堂轉型議題 蔣萬安竟缺席

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
7位台北市長候選人將齊聚討論中正紀念堂轉型議題，唯一的蔣家後代市長候選人蔣萬安卻缺席。本報資料照片
7位台北市長候選人將齊聚討論中正紀念堂轉型議題，唯一的蔣家後代市長候選人蔣萬安卻缺席。本報資料照片

中正紀念堂如何轉型？由民間發起的中正紀念堂新願景概念競圖活動7月開跑，預計將在10月4日舉辦「想像中正紀念堂的100種方式：台北市長候選人論壇」，邀請市長候選人針對中正紀念堂轉型提出看法，這也將是台北市長候選人首次齊聚討論中正紀念堂議題。主辦單位表示，12位市長候選人中，張家豪、陳時中黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智等七位參選人確定出席參加論壇。弔詭的是，唯一的蔣家後代市長候選人蔣萬安卻缺席。

活動執行長張維修表示，已發函一一邀請完成登記參選本屆台北市市長的12位候選人，邀請候選人們從首都城市規劃與治理的高度，針對位於城市核心區域中，具有文化、歷史、轉型正義等多重複雜象徵意義的中正紀念堂園區，發表願景及相關都市政策。也邀請準市長們從政策視野中，分享自身對於中正紀念堂園區的基本態度和理念，以及中正紀念堂園區可以為台北市市民扮演什麼樣的角色與功能，讓未來中正紀念堂園區的轉型，可以呈現更多元的聲音，帶動社會各層面的討論，共同擘畫想像首都核心區域的未來。

張維修表示，截至回函限期9月20日之前，已有張家豪、陳時中、黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智共計七位參選人確定出席參加論壇。針對大家高度關注的蔣萬安，主辦單位也特別詢問缺席理由，蔣萬安團隊回應，因為蔣萬安當天已有既定行程安排，不克出席。

針對中正紀念堂轉型議題，蔣萬安曾多次發表意見。包括認同中正紀念堂應該功過並陳、主張中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去七十年來所有對這片土地付出與努力的台灣人民等，但也引起深藍反彈。

此一論壇由「首都之心，城中轉正」中正紀念堂園區新願景概念競圖執行小組舉辦，成員包括台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會等。張維修表示，中正紀念堂新願景概念競圖活動從7月1日正式開放報名至今，學生組及社會組合計已有超過120組團隊報名。

2022大選 台北市長 中正紀念堂 陳時中 黃珊珊 蔣萬安

延伸閱讀

遭陳時中評像「起乩」 蔣萬安：見笑轉生氣

影／疫苗採購不透明？蔣萬安批陳時中「見笑轉生氣」

影／未見告發陳時中瀆職 蔣萬安：我就是黨團成員

高虹安戰學歷惹議 黃珊珊：我台大大氣轉法律 也不覺得自己厲不厲害

相關新聞

鄭運鵬競總24日授旗大型造勢被控期約賄選？總部駁斥

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今天到桃園地檢署告發鄭運鵬涉嫌賄選，兩人指出鄭運鵬競選總部以便箋通知民進黨提名的市議員參選...

陳時中、黃珊珊首度合體討論中正紀念堂轉型議題 蔣萬安竟缺席

中正紀念堂如何轉型？由民間發起的中正紀念堂新願景概念競圖活動7月開跑，預計將在10月4日舉辦「想像中正紀念堂的100種方...

出示宏碁共同創辦人背書 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？

國民黨桃園市長參選人張善政遭指控十五年前主持農委會委託宏碁研究計畫涉抄襲，他昨天親上記者會說明，反駁抄襲、經費入口袋，並...

高虹安為學歷說道歉 綠酸柯2.0

民眾黨新竹市長參選人高虹安因遭周刊爆博士論文涉抄襲，前天在記者會上列出「學霸」經歷，還說「不是像什麼中華大學夜間部，才要...

紙上辯論會／台中舊城新生 藍綠搶攻大車站

台中市每逢市長選舉，火車站所在的中區，「舊城新生」每每成為熱門議題。無論是台中市長盧秀燕或民進黨市長參選人蔡其昌，都以大...

危老問題熱議 林佳龍喊都更「1坪換1坪」

民進黨新北市長參選人林佳龍今日下午在競選辦公室舉行「韌性安全大放心，災防機制大進步！」，發表韌性城市防災政策。林佳龍表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。