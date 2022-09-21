論文抄襲泥巴戰 蔡壁如：執政黨硬要鬼扯令人反感

選舉倒數，政壇掀起論文抄襲泥巴戰，民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上說「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」引發「戰學歷」風波 ; 黨內同志今天受訪時，紛紛聲援緩頰。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今天下午受訪時批，「執政黨這樣的操作反而令人民反感」，整個民進黨打泥巴戰，選舉選到最後都不講是非，硬要鬼扯，相信選民自有公評。

台灣民眾黨秘書長謝立功今表示，辛辛那提大學已經聲明高虹安論文沒有問題，但這一年多來仍不斷被惡意抹黑，高虹安雖然已經提告但也覺得無奈，才會在記者會上高分貝回答問題，可能話講太快了，但本意是要強調她絕對沒有抄襲。