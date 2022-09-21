論文抄襲泥巴戰 蔡壁如：執政黨硬要鬼扯令人反感

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨新竹市長參選人高虹安陷論文泥巴戰，引發「戰學歷」風波，黨內同志不捨，聲援緩頰。 圖／報系資料照
民眾黨新竹市長參選人高虹安陷論文泥巴戰，引發「戰學歷」風波，黨內同志不捨，聲援緩頰。 圖／報系資料照

選舉倒數，政壇掀起論文抄襲泥巴戰，民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上說「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」引發「戰學歷」風波 ; 黨內同志今天受訪時，紛紛聲援緩頰。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今天下午受訪時批，「執政黨這樣的操作反而令人民反感」，整個民進黨打泥巴戰，選舉選到最後都不講是非，硬要鬼扯，相信選民自有公評。

台灣民眾黨秘書長謝立功今表示，辛辛那提大學已經聲明高虹安論文沒有問題，但這一年多來仍不斷被惡意抹黑，高虹安雖然已經提告但也覺得無奈，才會在記者會上高分貝回答問題，可能話講太快了，但本意是要強調她絕對沒有抄襲。

謝立功肯定高虹安危機處理能力，認為她能在第一時間自信且果斷的對外澄清，把誤解說清楚，捍衛自己學術清白，相信未來不管遇到什麼危機，也能處理得很好。他表示，這件事對高虹安來說是一個很好的學習經驗，相信她未來說話會更小心謹慎，並用自身專業能力，帶給新竹市民更好的願景，爭取選民認同。

民眾黨新竹市長參選人高虹安陷論文泥巴戰，引發「戰學歷」風波，黨內同志不捨，聲援緩頰。 圖／報系資料照
民眾黨新竹市長參選人高虹安陷論文泥巴戰，引發「戰學歷」風波，黨內同志不捨，聲援緩頰。 圖／報系資料照

2022大選 新竹市選舉 高虹安 蔡壁如

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