桃園航空城搬遷戶批補償不管通膨 賴香伶：政府要負責

桃園市長參選人賴香伶今天到大園區了解桃園航空城徵收現況，賴香伶表示，安居搬遷是國家的責任，將協助民眾處理補助金額和拆遷後建房時通貨膨脹的落差，並協商市府查估小組有爭議的部分，她認為可成立專家小組就歷史建築拆遷的認定提高補助金額。

賴香伶一早參訪大園區竹圍社區關懷據點，長輩們受桃園航空城拆遷影響，紛紛向賴香伶訴苦，表示6年前的查估價敵不過萬物飛升齊漲，市政府原本答應「先建後遷」的安置住宅，連個影都還沒有看到，反而要求2014年底搬遷完畢，大家要住哪？不知何去何從。「第一批搬遷走的民眾有20%獎勵金，但留下來的不是我們不願意搬，是沒有錢搬」、「留下來的本來就比較弱勢」、「我們沒地方去」，也有長者氣憤說「鄭運鵬沒有來這裡看過」。

居民表示，市政府2017年查估時的補償金額1坪8萬到10萬元，今年到現在一般建材的金額落在12萬到14萬元，「到了2024年之後呢？我們要蓋的時候怎麼辦？」多數長輩都說自己沒辦法貸款，「差價誰來付？」，鄭文燦市長說正在編預算中，有嗎？

還有，補助依地價查估，有的長輩祖宅70、80坪雕龍雕鳳的四合院只估了400多萬元，即使當初用最紮實、最好的建材，現在以磚造、RC來評估卻一文不值。民眾向市府反映，只被人員一句「我們沒有辦法認定」打了回票，沒有派專家學者考察。賴香伶說，歷史文物就要直接剷平、一夕之間讓一座城消失嗎？

賴香伶說，航空城是國家最大的區段徵收案，也是最大拆遷案，大家理解城市要發展，但當地居民很無奈，1坪換1坪土地依現在建蔽率也只能使用6成，民眾也只能認了，除了竹圍里，附近的幾個鄰里也面臨同樣的窘境。

賴香伶強調，有些問題不用等選上市長才解決，她將協助民眾處理補償金額過低問題，尤其這兩年通貨膨脹、物價飛漲，其中的差價政府應負責處理，不能讓民眾落入無家可歸的處境，對於有歷史價值的四合院古宅，也應透過專家學者勘查，了解是否具有歷史價值，若有必要提高補助金額，市府不能置身事外，都應主動協助。

鄭文燦市長16日議會答覆游吾和相關質詢，表示市府突破法規限制，持續以各種方式調整辦理航空城的地上物補償，不僅建物評點單價由10.6元持續調高，也推出各種優惠方案，目前計畫徵收補償費由原本452億元，升高超過730億元，增加幅度約61.5%。

鄭文燦在議會指出，桃園航空城範圍內的既存違建比率約70%，對比其他縣市不予補償，航空城補償方案將其納入與推出「違建135方案」，只要符合「二次拆遷」及「程序違建」的認定標準，拆遷補償金提高至9折，加上自動拆遷補償45%，補償金提高為135%，以將心比心的方式保護居民權益。