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農委會早推QR碼？ 張善政競辦舉這例：誰說謊可想而知
桃園市長參選人張善政今召開記者會，說明宏碁報告案，遭質疑計畫成果「產銷履歷QR Code」農委會2004年早已推動過；張辦稍早回擊，當時智慧型手機、行動網路都不普及，當年都在玩貪吃蛇遊戲，「誰說謊可想而知」。
張善政競選辦公室發言人何元楷表示，針對媒體質疑「產銷履歷QR Code是農委會2004年推動」，張善政過去所主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」，在2007年報告書中的第112至118頁，有關「產銷履歷驗證管理系統」規畫已說明相當清楚。
何元楷指出，宏碁2007年報告主要是推動並建構完整的產銷履歷資訊系統，以及建構農業產銷管理資訊體系，宏碁報告讓往後台灣農業有完整的產銷履歷系統，得以讓生產者及產地資訊更加透明。
何元楷強調，宏碁報告案帶給台灣農業一大進步，除了更精進、完整產銷履歷系統，也保障生產者、消費者權益，大家現在到超市刷TAP產銷履歷標章都看得到、用得到，更能吃得安心。
何元楷表示，有人稱農委會2004年就已推動QR Code產銷履歷，可能是用今天的角度在看過去，2004年智慧型手機及行動網路都還沒普及，農委會是要怎麼推動QR Code？記得當年自己都用手機玩貪食蛇遊戲，且當時手機大多沒有照相功能，就算有，畫質也相當不好，所以誰在說謊可想而知。
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