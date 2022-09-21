林佳龍批新北退步 市府：不容路過的人抹煞基層努力

民進黨新北市長參選人林佳龍今天到新莊地藏庵參拜，以天下、遠見雜誌民調數字批評新北退步。新北市政府副發言人羅婉庭表示，呼籲林佳龍及其團隊先照鏡子看清楚自己的表現，勿再踐踏新北市府公務基層辛苦打拚得來的成績。

羅婉庭指出，市府團隊向來尊重所有媒體民調 ，近日同時有多份民調發表，數字不論高低都是市府團隊自我惕勵，向前邁進的參考依據。奉勸林佳龍不要自曝其短，以免突顯始終不了解新北市現況的窘境，那才叫做對新北無力又分心，「林佳龍不願努力走遍29區了解新北， 也應該要懂得去google各項指標資料幫自己惡補一下」。

羅婉庭細數，侯友宜上任後立即兌現承諾，鐵腕整飭了30、50年都無法解決的城市發展和治理難題，包括五股垃圾山、泰山塭仔圳市地重劃工程，打造五股夏綠地重現市民眼前，解決污染、公安、違建和違法工廠問題，重整塭仔圳則為新北提供2.6個信義計畫區、5個大安森林公園的城市發展面積，即將打造台灣「新國門」。

至於基層建設發展，羅婉庭表示，侯友宜貫徹行動治理、簡政便民的政見，親自走遍29區，傾聽1,032位里長心聲，累計舉辦近2百場座談會。「市民的小事，就是市府的大事」，侯友宜3年多來皆秉持這樣的態度做事。

羅婉庭強調，如侯友宜所言「做比說重要」，林佳龍團隊忙著政治操作惡意攻擊，市府上下則正與29區區長及1032名里長馬不停蹄，努力實踐2030年願景規劃大小建設。

羅婉庭表示，林佳龍看到單一數據見獵心喜，急著操作風向，卻刻意忽略其他眾多具公信力的媒體調查以及市府獲得的國內外獎項肯定，更忘了自己台中市任內的末段班成績 ，如此缺乏反躬自省能力 ，只會以選舉操作抹煞所有基層公務員付出的心血和汗水，林佳龍的無心和分心 ，都會被市民一一被看穿。