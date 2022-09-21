遭陳時中評像「起乩」 蔣萬安：見笑轉生氣

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席台北市商業總會以「台北市未來產業規畫」為題進行專題演講，並與會員座談。記者黃義書／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席台北市商業總會以「台北市未來產業規畫」為題進行專題演講，並與會員座談。記者黃義書／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安近期猛攻疫苗議題，民進黨台北市長參選人陳時中昨接受廣播節目「寶島全世界」專訪表示，提到蔣萬安現在看起來像「起童（台語，指起乩）」。蔣萬安說，陳時中對疫苗採購等議題見笑轉生氣，總統蔡英文今天要見慈濟的證嚴法師陳時中要如何解釋。

陳時中昨說，以前覺得蔣文質彬彬，現在看起來像「起童」，例如蔣質疑疫苗採購合約議題，讓人質疑不曉得蔣做過幾年律師？

蔣萬安今出席台北市商業總會時表示，對於惡意的抹紅、抹黑慈濟團體，陳時中不發一語，對於民眾真正關心的公共議題，疫苗採購等卻見笑轉生氣，所以蔡英文今天要見慈濟的證嚴法師陳時中要如何解釋，陳時中說慈濟被利用，其實是真正不理性的行為。

蔣萬安批評，當民眾希望公開透明、希望了解錢被用到哪裡去，結果指揮官一再隱瞞，且為特定的廠商護航，所以現在要解決民眾的疑慮非常簡單，衛福部就公開所有的疫苗資訊，受外界的公評。

連日強震震出台北市老屋危機，藍綠白參選人都提出都市更新政見，陳時中今說，他團隊居安思危，8月18日提出都更政策時，就知道防災的重要性。蔣萬安也隔空較勁，他說，很早就在許多場合、透過記者會，包括他赴信維整宅時就提出對危險建物、歷史背景的整宅公辦都更，也提出三支箭早進場、擴量能、增彈性。

蔣萬安表示，昨天針對地震提出防災概念政策，未來會持續端出政策牛肉，讓市民朋友了解他對台北市政有具體擘畫願景與計畫。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中

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