徐定禎競選總部成立揭牌 妻女現身當最強後盾

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的競選總部今天在頭份成立，立委柯建銘、羅致政、客委會副主委鍾孔炤及參與選舉的苗栗隊成員多人到場力挺，徐定禎強調他秉持開大門走大路的從政原則，他要做個照顧53萬所有鄉親的縣長，而非只是選民進黨的縣長，相信這次一定會贏，並以取得過半的15萬票為目標。

徐定禎競選總部由柯建銘擔任主委、羅致政為總幹事，並由前立委郭俊銘擔任執行總幹事，上午總部成立揭牌儀式吸引多名鄉親到場。

柯建銘強調，過去新竹和苗栗被稱為「民主沙漠」，現在只剩苗栗還是台灣民主拼圖未拼上的一塊，苗栗不該成為國民黨禁臠，呼籲鄉親站出來翻轉苗栗、告別舊時代，徐定禎有經驗、做事踏實，也是唯一有執政經驗的參選人，他的「頭份經驗」要擴大成為苗栗經驗，更可帶領苗栗開啟中央與地方「大合作大建設」時代。

徐定禎強調，現在是苗栗最黑暗的時代，但也是最有希望的時刻，幾十年來一黨執政造成財政破產、建設停滯、福利縮水，讓苗栗人沒有尊嚴、沒有光榮感，苗栗必須翻轉必須改變，這次苗栗縣長選舉成為全國焦點，懇請鄉親一起來改寫苗栗的歷史。

徐定禎總部成立後，24日上午將舉辦首場造勢大會，蔡英文總統、賴清德副總統屆時將到場力挺。