傳翟本喬任策略長非總幹事 黃珊珊：走非傳統選戰的路

無黨籍台北市長參選人黃珊珊將於25日舉行競選總部成立大會，媒體報導北市府市政顧問翟本喬將以「策略長」頭銜出任競選總幹事一職。黃珊珊今天說，他們找翟本喬協助討論政策已經很久了，至於競選幹部她一直都是採取非傳統方式，他們思考的是城市的問題，不是藍綠或統獨。

黃珊珊至今未公布競選團隊，媒體報導，翟本喬將出任黃珊珊競選「策略長」，但實際做的事情和總幹事類似。

黃珊珊說，他們找翟本喬協助討論政策已經很久了，不是現在才找，競選幹部她一直都是採非傳統方式，傳統就是把人列出來排一排喊「凍蒜」，然後隔天那個人出面說他沒有同意就把他名字掛上去，這樣的傳統方式大家覺得有意義嗎？

黃珊珊說，重點是實際來做事的人，用政治思考城市的問題很不切實際，每天都在操弄藍綠、統獨或個人政黨利益，她思考的是城市問題，所以從企業界、民間來找對選舉有想法的人，這次選舉她認為城市有需要改變的地方，如果還是回到原來老路，那和其他人有什麼差別？或許大家不習慣，但她要走出不同於傳統選戰的路。

黃珊珊今天公布「永續台北」相關政策，表示北市府已在去年10月率全國之先提出「台北市2050淨零行動白皮書」，將來要進一步依運輸、住商、廢棄物、農林四大部門分別加速規畫減碳政策，目標是讓台北市在2023年減排40％；2024年達到減排65％，最後在2050年達到零探排的最終目的，她也將這些理念落實在選戰中，競選總部不使用一次性產品，也不主動懸掛傳統的競選廣告看板。