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民調與蔣萬安差0.3% 陳時中：可參考但非最後結果
有網路媒體今公布台北市長選舉民調，民進黨台北市長參選人陳時中與對手蔣萬安皆突破3成，只有0.3%差距，黃珊珊則是24.79%緊追在後。陳時中今對此表示，民調可以幫助團隊調整政策，有參考價值但不是最後結果。
根據菱傳媒網路媒體民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安和陳時中，分別獲得35.24%以及34.94%支持率，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊，則是以24.79%緊追在後，較多年輕人支持黃珊珊。
陳時中今早出席教育政策發布會受訪時表示，民調很多，可以讓團隊做參考，但整體來說，選舉還是要博取人民的信任，另外，也要在政策讓人民瞭解、感覺有希望，當然會根據民調來調整政策，帶給團隊幫助，民調雖然有有參考價值，但並不是最後的結果。
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