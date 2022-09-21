地震衝擊選情？鄭文燦為一件事最高負面聲量破萬

image source：FB/鄭文燦

文/陳宣懿

桃園八德國民運動中心天花板崩落，瞬間讓桃園市長鄭文燦成為熱門討論話題。鄭文燦20日上午議會備詢時再度致歉，表示經過三大技師公會鑑定，認定是統包的瑞助營造天花板固定強度不足，會要求瑞助營造負起責任賠償並修復，運動中心天花板事件，不僅是國內熱議話題，同時還登上美國媒體CNN。雖然鄭文燦任期即將屆滿，但天花板崩落意外是否會影響到民進黨在桃園的選情？對此，台大政治系副教授彭錦鵬認為，地震震度在桃園只有三級，卻造成天花板崩落很荒唐，的確有檢討空間；但意外剛好發生在鄭文燦卸任前倒數時刻，恐怕也會讓外界對於鄭市長過去8年施政，最後留下天花板崩塌的印象，對鄭文燦來說似乎有點不公平。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，鄭文燦第一時間道歉，有止血效果，若能快速說明工程問題所在，以及如何徹底解決，才能避免負面影響擴大並且影響鄭運鵬選情。

負評是正面聲量3倍以上！學者：鄭文燦打張善政抄襲最傷選情

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/22～2022/09/19），鄭文燦近三個月網路正面、負面聲量趨勢，負面聲量最高點出現在7月23日，共10,675筆，同日正面聲量為3,099筆。激起網友高討論度主要原因，當天民進黨團前往苗栗參拜白沙屯媽祖，一名跪地祭拜婦人疑似被「請去旁邊」，讓她不滿嗆鄭文燦一行人「這種政客真丟臉」。

負面聲量第二高點則為近期9月19日的地震事件，共8,619筆，同日正面網路聲量是2,631筆。9月18日台東大地震桃園震度僅三級，卻震垮了17日才完工驗收的桃園市八德國民運動中心羽球館天花板，造成一名民眾受傷。對此，桃園市長鄭文燦說：「天花板崩落造成一位民眾擦傷，其他在運動中心的民眾受到驚嚇，我要向大家深深致歉。」並強調已責成體育局及工務局，檢視裝潢工程是否牢靠，同時也請專業技師鑑定事發原因，完成修復工作。不過，鄭文燦的道歉似乎無法完全止住民眾怒火，仍有不少網友痛批豆腐渣工程。

鄭文燦負面聲量第三最高峰出現在8月30日，共8,024筆，同日正面聲量則是2,506筆。當天鄭文燦批評國民黨桃園市長參選人張善政負責的農委會專案報告抄襲，他說：「這不只是抄襲問題，還涉及A國庫的錢，不只是誠信問題，這是非常嚴重。」針對鄭文燦的批評與指教，不少網友也開始翻出過去鄭文燦力挺林智堅抄襲案的說法和態度，反嗆「小心迴力鏢射回來」。對此，台大政治系副教授彭錦鵬表示，鄭文燦明顯雙標，並認為相較參拜被嗆和天花板崩落事件，攻擊張善政抄襲一事，恐怕會對民進黨桃園年底選情影響最大。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

鄭文燦近四日熱門關鍵字 「天花板、豆腐渣工程、道歉」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/17～2022/09/20）觀察分析，近期引發熱烈討論話題的桃園市長鄭文燦，近四日的網路熱門關鍵字，幾乎都與選舉、地震有著高度關聯性，除了地震衍生出「天花板、豆腐渣工程、推卸責任、道歉」字詞入榜之外，過去力挺林智堅的歷史也再度被翻出，因此網路熱門關鍵字出現「林智堅」。另外，八德運動中心天花板崩落後，開始有綠營參選人指稱運動中心是由救國團經營，被藍營反擊推卸責任，同樣掀起藍綠之間的爭辯。一場地震，震出藍綠攻防，也震出桃園市政、選戰的新風暴。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月22日至2022年09月20日。