台北要成防震城市 藍綠政見比一比

規模6.8強震18日襲台，導致花東嚴重災情，藍、綠台北市長候選人都因此提出都更的政見，防範天災於未然。國民黨台北市長候選人蔣萬安20日指出，要下修「都更意願書」門檻至7成5即可，加速都更進度，並提高消防服務人口比到1:1000；民進黨台北市長候選人陳時中也表示，四年內要達成2成的都更目標，並建立「預審制」協助民辦都更。

提升消防人口比

蔣萬安20日公布「耐災城市」政見並指出，目前台北市有15棟公有海砂建物、民間列管83案列管海砂屋案件，一旦發生規模6以上的地震，近百棟脆弱建物的後果不堪設想。

他提出「大都更」的擘劃表示，以「早進場，擴量能，增彈性」為原則，盼能讓眾多老舊的公寓大樓煥然一新。蔣萬安表示，針對有安全疑慮的建物，推動公辦都更，將下修表達同意參與公辦「都更意願書」門檻從9成到7成5，並增加預算與人力，以擴大都更量能。

蔣萬安說，台北市府原本就設有任務編組的「災害防救辦公室」，盼未來能升級到常態性、專人負責的形式。他更承諾，未來會擴大消防編員，目標達到消防「服務人口比」1:1000，並廣建職務宿舍、調升危險職務加給加成，保障消防人員的權益。

民辦都更預審制







陳時中19日亦於臉書發文指出，北市屆齡30年以上老屋佔比達7成，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂，近日地震頻繁，更凸顯市府優先處理危老都更的必要性。

他說，透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，加速推動4年內都更達2成的目標，也將擴大住都中心、設立都更專案小組，全面調查老舊危險建物。

在民辦都更上，陳時中表示，要建立完善「預審制」，由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時。他強調，天災發生時，除了要有緊急應變外，也該保持危機意識，因此提高民眾對「建築耐震標準」的認同度十分重要。







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