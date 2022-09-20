名嘴稱張善政「如有天助」：若鄭文燦「震垮」 鄭運鵬恐笑不出來

2022年底九合一選戰，桃園陷入四腳督戰局，然而近日綠營卻受到桃園八德與球場坍塌事件影響，使得鄭文燦形象受損，資深媒體人謝寒冰就表示，國民黨參選人張善政佛系選舉「如有天助」，未來如羽球場事件的政績炸彈仍可能陸續引爆，使得鄭文燦輔選的鄭運鵬恐「笑不出來」。

謝寒冰19日於節目《洪淑芬辣晚報》中表示，在這次桃園四腳督選戰中，民進黨陣營的鄭文燦這次卯足全力在幫鄭運鵬拚選舉，把所有的人脈、資源等都留給了他，但也「同樣地把炸彈留下來交給他了」，謝寒冰也表示，未來炸彈「可能還會更多」。

謝寒冰稱，鄭運鵬本身沒什麼個人魅力，且他在桃園基礎也不夠穩固，因此在他從頭到尾都是靠鄭文燦的狀況下，若鄭文燦垮了，那「鄭運鵬一定跟著垮」。

至於鄭文燦會不會「垮」？謝寒冰指出，這次事件已經讓鄭文燦「掉漆」，還不至於到「垮」，因此還是要看接下來會發生什麼事情。

謝寒冰也表示，鄭運鵬從頭到尾都在選舉操作，因為他也「只會這招」，因此他回頭看，認為張善政算是運不錯的人，因為張善政算是「完全不會選舉的人」，一切彷彿冥冥中有天助，從林智堅抄襲、球場事件，到現在地震震出鄭文燦的光環裂痕，都讓張善政選情看見曙光。

針對八德羽球場坍塌事件，桃園市政府也已會同建築師、土木、結構技師公會鑑定，桃園市長鄭文燦在市政總質詢時證實，全案主因是「天花板工程固定強度不足」，才會導致僅3級地震就發生崩塌，燈光施工僅為次要原因，因此判定此次事件營造公司瑞助營造應負最大責任。