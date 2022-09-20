聽新聞
test
0:00 / 0:00
名嘴稱張善政「如有天助」：若鄭文燦「震垮」 鄭運鵬恐笑不出來
2022年底九合一選戰，桃園陷入四腳督戰局，然而近日綠營卻受到桃園八德與球場坍塌事件影響，使得鄭文燦形象受損，資深媒體人謝寒冰就表示，國民黨參選人張善政佛系選舉「如有天助」，未來如羽球場事件的政績炸彈仍可能陸續引爆，使得鄭文燦輔選的鄭運鵬恐「笑不出來」。
謝寒冰19日於節目《洪淑芬辣晚報》中表示，在這次桃園四腳督選戰中，民進黨陣營的鄭文燦這次卯足全力在幫鄭運鵬拚選舉，把所有的人脈、資源等都留給了他，但也「同樣地把炸彈留下來交給他了」，謝寒冰也表示，未來炸彈「可能還會更多」。
謝寒冰稱，鄭運鵬本身沒什麼個人魅力，且他在桃園基礎也不夠穩固，因此在他從頭到尾都是靠鄭文燦的狀況下，若鄭文燦垮了，那「鄭運鵬一定跟著垮」。
至於鄭文燦會不會「垮」？謝寒冰指出，這次事件已經讓鄭文燦「掉漆」，還不至於到「垮」，因此還是要看接下來會發生什麼事情。
謝寒冰也表示，鄭運鵬從頭到尾都在選舉操作，因為他也「只會這招」，因此他回頭看，認為張善政算是運不錯的人，因為張善政算是「完全不會選舉的人」，一切彷彿冥冥中有天助，從林智堅抄襲、球場事件，到現在地震震出鄭文燦的光環裂痕，都讓張善政選情看見曙光。
針對八德羽球場坍塌事件，桃園市政府也已會同建築師、土木、結構技師公會鑑定，桃園市長鄭文燦在市政總質詢時證實，全案主因是「天花板工程固定強度不足」，才會導致僅3級地震就發生崩塌，燈光施工僅為次要原因，因此判定此次事件營造公司瑞助營造應負最大責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言