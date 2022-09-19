蔡適應提設深水井建支援管線 改善基隆臨時性缺水

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天接受電台專訪，對於基隆前陣子缺水表示，他已建議台水公司在貢寮淨水廠周邊設深水井並建立起支援管線，改善臨時性區域缺水問題。

蔡適應表示，基隆的用水來自新山水庫和貢寮淨水廠，親民黨主席宋楚瑜在擔任台灣省長時將新山水庫加高，抽取西勢水庫和基隆河水使用，主要供給西半部的基隆和新北市汐止區，而貢寮淨水廠主要供給東半部的基隆和新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。

蔡適應說，他已建議台灣自來水公司尋找適合地點挖掘深水井，比照宜蘭的作法，在枯水期使用深水井補給自來水，並與台北自來水處建立支援管線相互調度，此外，為減少民眾前往水車提水，也請台水公司建立作業規範，未來遇到狀況，可直接調派水車送水到集合式社區的水塔，讓市民有水可用。

談到政見，蔡適應表示，他的政見都是務實可行，延續基隆市長林右昌的擘畫，持續推動市港再生標竿計畫2.0、大基隆歷史場景再現2.0，及全力推動基隆捷運與基隆海洋門戶計畫。他和林右昌讓基隆財政脫離加護病房，他有自信若當上基隆市長不用熟悉市政，馬上就能上工，因為他在立委任內，每天都在協助基隆市政府。