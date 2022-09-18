張善政提告黑函事件 民進黨：政治操作

國民黨桃園市長候選人張善政17日對民進黨挨家發「黑函」的事件向民進黨桃園黨部提出告訴。對此，民進黨桃園市黨部主委張丞儀回應表示，張善政應儘快面對社會質疑，別浪費資源濫告；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬則說，把週刊報導的內容印出來給大眾而已，「不知道提告的根據與來源為何？」

民進黨桃園市黨部在15至17日，透過挨家挨戶派報方式，在桃園區與中壢區發送標題「張善政研究計畫淪抄襲大全」的文宣。張善政17日在國民黨員與律師陪同下，到警局提告張丞儀意圖使人不當選，國民黨黨部也於18日召開記者會痛批，民進黨為了選舉不擇手段，呼籲檢警動起來，扣查所有相關文件。

浪費社會資源

民進黨桃園市黨部於中午火速發布新聞稿回應指出，濫訴及操控魁儡帶風向已成張善政面對社會大眾質疑的標準程序，並怒批相關政治操作「於法不符、於理不足、於情無信」，更說不清新台幣5736萬的研究案抄襲情況。

張丞儀指出，這次發放的文宣，一字一句都源自過去2週已出刊的媒體報導，相關文宣都有經週刊授權使用，封底也署名民進黨桃園市黨部以示負責。他說，張善政過去整天用「誠信」來指責他人，但當自己遇到質疑，行徑卻只有逃避。

質問提告的根據

對此爭議事件，鄭運鵬也說，當週刊揭露農委會研究案有多處抄襲、複製貼上也不標明出處時，張善政的態度就是閃躲，甚至還祭出保密條款。他指出，既然張善政選擇閃躲、用政治話術和語言方式面對，民進黨桃園市黨部將週刊內容原原本本印給市民朋友參考，這是媒體報導也是農委會比對結果。

他說，「他不曉得提告的來源和根據是什麼，也覺得奇怪」，呼籲張善政誠懇面對狀況，只盼張善政只要好好的來說明，清楚說明到底怎樣去賺研究經費的錢，不需要做那麼多奇奇怪怪的政治動作。

桃園市長鄭文燦表示，張善政提告不會讓抄襲事件消失，也沒有辦法幫自己洗白，最佳的方案就是把問題攤在陽光下。他認為，張善政到目前為止還沒有表現出公眾人物，最起碼該有的誠意、誠信。

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