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離勝選越來越近？陳時中：台北市民緊握雙手打氣覺得溫暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會。記者胡瑞玲／攝影

民進黨台北長參選人陳時中新北市長參選人林佳龍昨首度合體出席「追想史明音樂會」，高喊「雙北雙箭頭，雙北雙贏」，陳時中昨也在北投區後援會顧問授證大會表示，離勝選越來越近。陳時中今表示，儘管有許多不當攻擊，但聽到市民跟他說「阿中辛苦了」，仍覺得感動。

陳時中昨晚出席北投區後援總會顧問授證大會，致詞時表示，現場人山人海，就像是選前之夜，讓他感受到大家對他有信心，離勝選越來越近。

陳時中今在競選總部舉辦「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，聯訪時被問到與林佳龍合體感受及為何有離勝選越近的想法，陳時中表示，林佳龍走過學運世代、走過民主歷程，對於台灣民主進展很有概念，是適合領導者，市政方面也很多經驗，雙北提出許多政見，能跟林佳龍合作，雙北雙箭頭，是他的榮幸。

至於為何會有勝選將近的感覺，陳時中表示，整個來講，（選戰）溫度越來越高，前幾天也走訪市場、夜市，大家都很高興，昨天北投區舉辦北投區後援總會顧問授證大會，看到現場人潮眾多，市民不斷給予打氣，感覺很溫暖，儘管有許多不當攻擊，但遇到市民緊握他雙手，跟他說一聲「阿中辛苦了」，他心中是很感動的。

另外，昨晚9時41分台東規模6.4地震，不少民眾直呼超有感，陳時中表示，昨天地震時剛好結束北投區後援會顧問授證大會行程，在車上沒有感受到很大的感覺，看到訊息有點嚴重，因此有致電給需要關懷的相關單位。

2022大選 台北市長 陳時中 新北市長 林佳龍

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