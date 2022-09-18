離勝選越來越近？陳時中：台北市民緊握雙手打氣覺得溫暖

民進黨台北長參選人陳時中及新北市長參選人林佳龍昨首度合體出席「追想史明音樂會」，高喊「雙北雙箭頭，雙北雙贏」，陳時中昨也在北投區後援會顧問授證大會表示，離勝選越來越近。陳時中今表示，儘管有許多不當攻擊，但聽到市民跟他說「阿中辛苦了」，仍覺得感動。

陳時中昨晚出席北投區後援總會顧問授證大會，致詞時表示，現場人山人海，就像是選前之夜，讓他感受到大家對他有信心，離勝選越來越近。

陳時中今在競選總部舉辦「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，聯訪時被問到與林佳龍合體感受及為何有離勝選越近的想法，陳時中表示，林佳龍走過學運世代、走過民主歷程，對於台灣民主進展很有概念，是適合領導者，市政方面也很多經驗，雙北提出許多政見，能跟林佳龍合作，雙北雙箭頭，是他的榮幸。

至於為何會有勝選將近的感覺，陳時中表示，整個來講，（選戰）溫度越來越高，前幾天也走訪市場、夜市，大家都很高興，昨天北投區舉辦北投區後援總會顧問授證大會，看到現場人潮眾多，市民不斷給予打氣，感覺很溫暖，儘管有許多不當攻擊，但遇到市民緊握他雙手，跟他說一聲「阿中辛苦了」，他心中是很感動的。

另外，昨晚9時41分台東規模6.4地震，不少民眾直呼超有感，陳時中表示，昨天地震時剛好結束北投區後援會顧問授證大會行程，在車上沒有感受到很大的感覺，看到訊息有點嚴重，因此有致電給需要關懷的相關單位。