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分裂遭收割利益？ 朱立倫：國民黨要爭取更多支持
台灣民眾黨在苗栗縣長沒有推人，黨主席柯文哲上周至苗栗，國民黨縣長參選人謝福弘，及無黨參選的縣議會議長鍾東錦都曾同框尋求支持，國民黨主席朱立倫表示，國民黨要爭取更多支持，「別忘柯市長是我大學同屆同學」。
朱立倫今天到苗栗為謝福弘助選，他接受聯訪，回答文哲上周苗栗行程與違紀參選遭國黨開除黨籍的鍾東錦見面，是否擔心被收割藍營分裂的利益。朱立倫表示，柯文哲是民眾黨黨主席，當然會到各縣市幫黨內參選人站台，苗栗縣長選舉部分沒有提名，柯文哲自然是開放的態度，國民黨會爭取更多更多的支持，別忘了他跟柯文哲是大學同屆同學。
謝福弘競總成立大會上，朱立倫致詞提及前段時間有人說他跑到美國設什麼駐美代表處，碰到日本的問題，又說他跟日本為什麼這麼友好，在兩岸關係最緊張的時候，說他為什麼派國民黨副主席夏立言到大陸，去解決關心台胞、台生、台商，讓ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）不中斷，讓兩岸危機能夠降低。
朱立倫指出，最困難的時候，要展信決心與魄力，做對的事情，我們一定要親美、一定要友日，也要和中、和陸，讓兩岸和平，因為鄉親都知道，兩岸打起仗來，下一代會受到最大的傷害，ECFA中斷，受傷的是苗栗農、漁產品及中小企業，因此他不隨波逐流。
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