台北港、航空城串連成新首都 林佳龍：新北要成為紐約

民進黨新北市長參選人林佳龍今日上午出席林佳龍客家後援會成立大會，允諾當選後增加客家預算，並善用新北多元文化推動「一鄉鎮一品牌」，讓多元文化成為新北觀光、創業最好的資產。他說，新北應該要成為New York，透過台北港、桃園航空城「海空雙港」做軸線翻轉，成為台灣新首都。

林佳龍今出席客家後援會成立大會，後援會總會長葉雲仁、總督導陳明真、文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、副主委鍾孔炤、前新竹縣長林光華、民進黨新竹縣長參選人周江杰，以及民進黨新北市黨部主委何博文、市議員黃俊哲、戴瑋姍、參選人山田摩衣、石一佑、黃淑君、彭莉惠相挺，現場也約600名民眾到場。

林佳龍致詞說，新北市有63萬5千名客家鄉親，但年度預算僅1億2200萬，相較桃園市85萬名客家人，預算就高達8億，哈客館在新北也有只有五個文化據點，他允諾當選新北市長後重視客家文化，加倍預算及哈客館，並用客家文化拚觀光、拚創新。

「彩虹之美是因為多色共呈，新北之美是因為多元共融」。林佳龍說，客家文化就像花布一樣，可以用許多創意呈現，讓新北成為展現台灣客家文化特色最好的城市。

他細數過去在台中市長任內，推動巧聖先師文化季、新丁粄節、大甲溪鯉魚伯公文化季和浪漫台三線景點，以及交通部長任內推廣客家桐花季、客家文化飲食節慶等交通旅遊的經驗，希望未來新北市也能透過重視客家文化，帶來文化經濟、觀光效益。

林佳龍指出，行政院長蘇貞昌過去在台北縣長任內推動「一鄉鎮一特色」，他要推動2.0版，即一鄉鎮一盛會、一鄉鎮一品牌，讓一年四季12個月、52周都有節慶、盛會，打造盛會城市成為新北觀光、創業最好的資產。

林佳龍也說，新北市升格後「新在那裡？」新北既然是台灣的縮影，新北市長就要有大格局、新視野、新願景。他還提到新北就像是New York，全球這麼多York，只有紐約最有名，新北市作為軸承樞紐的角色，要有新都心，透過台北港、桃園航空城「海空雙港」做軸線翻轉、面向國際，讓新北有台灣新首都的氣勢。