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鄭文燦稱鄭運鵬民調領先 朱立倫：繼續做夢吧

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢慈惠堂今舉辦瑤池金母娘娘70週年慶典，國民黨桃園市長參選人張善政（左二）和國民黨主席朱立倫合體。記者朱冠諭／攝影
中壢慈惠堂今舉辦瑤池金母娘娘70週年慶典，國民黨桃園市長參選人張善政（左二）和國民黨主席朱立倫合體。記者朱冠諭／攝影

桃園市長選戰激烈，傳出國民黨內部民調，藍營市長參選人張善政支持度勝出民進黨鄭運鵬一成。桃園市長鄭文燦則稱鄭運鵬才是民調領先。對此，國民黨主席朱立倫受訪說，「繼續做夢吧！」

中壢慈惠堂今舉辦瑤池金母娘娘70周年慶典，桃園市長選舉4選將都到齊，國民黨桃園市長參選人張善政也和朱立倫、立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲大合體，展現團結氣氛。

張善政受訪說，其實國民黨好久以前，就已經完全團結到位。朱立倫也說，桃園選舉整合本來就沒有問題，都是外界見縫插針。

對於藍營內部民調遭鄭文燦質疑可信度。朱立倫說，如果今天民進黨領先了，就不會想抹黑，想那麼多奧步。

朱立倫也說，民進黨民調不是說，綠營新北市長參選人林佳龍再3個百分點，就要超過國民黨參選人侯友宜嗎？「那繼續做夢吧！」

至於南投縣長林明溱為國民黨南投縣長參選人許淑華站台時，稱要讓蔡英文總統「輸到脫褲脫光」，被民進黨批評粗俗，要求道歉。

朱立倫說，「輸到脫褲」是地方俚語，這跟所謂的不恰當有什麼關係。不然以後民進黨、行政院長蘇貞昌都不要再說這句話，因為這違反社會善良風俗，「你看台灣民間怎麼反應。」

2022大選 桃園市長 鄭文燦 鄭運鵬 民調 張善政 朱立倫

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