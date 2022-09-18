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頻道商欲將55台TVBS換成鏡電視 柯志恩：不應有政治牽連

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人（中）談TVBS移頻事件。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人（中）談TVBS移頻事件。記者林巧璉／攝影

頻道商近日向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請，欲將把55頻道TVBS新聞台，分別移到第158頻道、149頻道。國民黨高雄市長參選人柯志恩今表示，這次是系統業者申請，但NCC是獨立機構，如果是因TVBS是目前唯一或唯二對藍營較友善的頻道，而被移到後面頻道，對收視群會有很大影響，希望頻道移動不要有太多政治牽連。

台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請。將把55頻道TVBS新聞台，分別移到第158頻道、149頻道，空出來的55頻道則要放鏡電視新聞台。此申請挑動政治敏感神經，引發各界熱議。

柯志恩受訪時喊話NCC，NCC是獨立機構，不論是數位中介法，或是頻動移動，都希望NCC秉持獨立機構的評斷，不要涉入太多政治牽連。頻道移動對於習慣的收視群會有很大的影響，民眾都有習慣的穩定收視習慣，相關移動都會對觀眾有很大的影響。

2022大選 高雄市長 柯志恩

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