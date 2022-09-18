批綠營挨家發黑函 國民黨稱張善政非抄襲

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委洪孟楷（中）18日表示，民進黨不惜濫用行政資源，也要進行不實的抹黑（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨立委洪孟楷（中）18日表示，民進黨不惜濫用行政資源，也要進行不實的抹黑（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

民進黨不惜濫用行政資源挨家挨戶發黑函，抹黑國民黨桃園市長參選人張善政，「已違反選罷法，更是選舉大奧步！」國民黨委員洪孟楷18日手比倒讚表示。張善政委任律師陳麗玲受訪時則指出，目前農委會只是要求提出書面報告，還沒有認定為「抄襲」，況且研究計畫案與論文不同，本來就需引用各國文獻與實例到計畫中。

挨家挨戶發黑函

農委會16日召開記者會宣布，已初步完成檢視張善政農委會研究報告，確有6篇報告重複度高，並要求宏碁與張善政於30日前提供書面說明。對此，律師陳麗玲受訪時表示，目前農委會都還沒有認定「抄襲」，只是要求提出書面報告。她說，就算是有如同錯字般的小錯誤，該報告也已經通過了審核，「作為驗收計畫的農委會更應負最大的責任」。

民進黨桃園市黨部於鏡周刊雜誌印上大大的廣告：「張善政面對質疑，選擇逃避，不願對市民說明，為何複製貼上就可以領走5736萬的政府經費？」、「這樣的態度，可以擔任市長嗎？這樣的候選人，您能信任嗎？」針對中壢市民都收到的此份文宣，國民黨桃園市議員梁為超批民進黨，不惜透過挨家挨戶派報發送的方式，來抹黑敵對候選人。

國民黨桃園市議員書舒翠玲亦說，這是由鏡週刊、農委會與民進黨桃園市黨部精心策畫的黑函，動用令人嘆為觀止的人力與財力，進行烏賊抹黑戰術。她強調，計畫案的甲乙雙方為農委會與宏碁公司，但民進黨卻一直導向是張善政個人所為，近日已陪同張善政到中壢分局報案，盼在最快的時間內，導正選舉的歪風。

促民進黨出面道歉

陳麗玲另說，「意圖使公務人員不當選」已經違反選罷法的規定，除了向民進黨桃園市黨部提告之外，盼後續中壢分局偵查隊能夠查扣相關抹黑文件。她強調，研究計畫案與論文不同，本來就需要引用各國文獻與經驗到內容中，「是引用、不是抄襲」。

洪孟楷痛批：「民進黨桃園市黨部已經違反選罷法，請面對刑事責任」、「民進黨桃園市長候選人鄭運鵬仍是立委，作為立法者不該知法犯法」、「民進黨中央造謠抹黑，自甘墮落，請主席蔡英文出面向全體國人道歉」。

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