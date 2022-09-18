林佳龍大讚韓國瑜發大財口號簡單有力易懂 但「只說未做」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長參選人今上午出席中和區競選總部成立大會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人今上午出席中和區競選總部成立大會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍昨口出「發大財」引發討論，他今上午出席自己中和區競總成立大會時表示，自己先提出該口號，且有內容、正在做，只是因為自己做實事而沒宣傳起來，很敬佩高雄市前市長韓國瑜用的口號簡單有力易懂，但「只說未做」。

林佳龍說明，該話題可以引導大家討論新北發展，自已過去再擔任台中市長、交通部長期間都有推動海空雙港、客貨聯運的計畫，所以自己團隊是有交通跟產業的政策做基礎，他講「新北大翻新」是要有新的台北，要有台灣新都的高度。

昨天是在淡水拋出「貨出去、人進來、新北大發財」，因為台北港就在旁邊，另一頭是桃園國際機場跟航空城，所以自己就提出未來海空雙港計畫，全稱是「貨從雙港出、客從雙港入、新北產業經濟就有新的發展」，這是有政策內容，而非一句口號。

林佳龍指出，所以自己才會舉例2015年在台中市長內任就有的政策，到了交通部長任內，又提出海、空、郵的政策，也就是台北港、桃園機場與中華郵政公司在林口龜山的智慧物流園區，「高雄講的是空的，自己講的則是已經在做的」。

林佳龍坦言，該口號在台中時沒有宣傳起來，是因為自己團隊是做實事、不是講空話，所以沒有形成熱潮，這點需要檢討，所以現在就要多跟社會宣傳，海空雙港可帶動人流物流、城市經發。

林佳龍他還說，很敬佩高雄市前市長韓國瑜用的口號簡單有力，同樣的事情讓大家很容易聽懂，但因為韓國瑜「只說未做」，而自己是有內容、正在做，所以形成話題也是有助於大家討論。

另外，外界好奇該口號是否為林佳龍子弟兵、台中市交通局前局長王義川獻策。林佳龍回應，平時內部就有在做政策討論，王義川本身都有參與，但沒有刻意建議在什麼地方講什麼話，而是在該脈絡中很自然講到交通產業政策，才會以「貨從雙港出、客從雙港入」簡稱「貨出去、人進來」，如此政策能發展城市經濟及新北未來，尤其首都生活圈中扮演產業經濟的引擎。

林佳龍提到，選舉有節奏，所以先組織自己的競選團隊、後援會，並深入基層活動，不過本來雙北雙箭頭就有政策溝通平台，目前已經就交通、河川及觀光都有具體項目，與陳時中競選團隊推共同訴求，最近就會對外正式提出。

民進黨新北市長參選人今上午出席中和區競選總部成立大會。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人今上午出席中和區競選總部成立大會。記者李成蔭／攝影

2022大選 新北市長 林佳龍 民進黨 韓國瑜

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