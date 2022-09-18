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林智堅稱「台積電也有不良品」 林耕仁：一鳴驚人中傷台積電

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。圖／林耕仁提供

沉寂一個多月的新竹市前市長林智堅17日再度現身選舉造勢場合，為同黨竹市長參選人沈慧虹站台，針對新竹棒球場爭議，稱「台積電這樣世界級的公司也有不良品」；國民黨竹市長參選人林耕仁今說，林智堅隆重登場一開口卻消費台積電，這種只為一己之私的態度，又再度出現。

林耕仁說，將導致球員受傷的棒球場，錯誤類比成為台積電也有不良品，這樣的回歸起手式，「真的很林智堅」，一路走來，有始有終。

林耕仁指出，台積電對每一批晶圓都有最嚴格的品管，不會把任何不良品出貨給客戶。很顯然林智堅根本不了解竹科半導體產業，更不了解護國神山台積電，連WAT也就是晶圓允收測試都不知道。

為了幫自己開脫棒球場未驗收就開打的責任，居然口出惡言中傷台積電，如同當初為了選舉操作提早開放棒球場，卻讓球員生涯受到犧牲，只為一己之私的態度，又再度出現。

林耕仁表示，林智堅不鳴則已，一鳴驚人，但只是欲蓋彌彰，重新喚醒新竹人因為棒球場而受到的傷害，根本是在球員、球迷和所有新竹人的傷口上灑鹽。

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹 林智堅 林耕仁

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