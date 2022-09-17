台中敬老卡使用率低 蔡其昌承諾當市長預算一定比盧多

台中市敬老愛心卡發卡量55萬8000多張，以每人每月1000元，預算需66億才夠用，但市府預算編不足，明年只編7.6億，綠營議員曾在議會指出，民眾抱怨不好用，使用率不到4成。民進黨台中市長參選人蔡其昌承諾如果他當市長，敬老愛心卡的預算一定編列的比盧秀燕多，總預算增加使用項目必然增加，讓敬老愛心卡變好用。

中市社會局回應，敬老愛心卡預算從2018年2.4億元增加至今年7.6億元，且敬老愛心卡為中央預警項目，一旦增加項目或改變基準，將影響中央對台中的補助。

蔡其昌表示，若他當選市長，「敬老愛心卡的預算一定編列的比盧秀燕多」，現在盧很怕大家很認真用這一張卡，因為盧市府預算編列不足，每年編列不到10億。

蔡其昌說，市民對於敬老愛心卡有很多期待，有人想用這張卡搭台鐵，也有人想換民生用品，希望運用的範圍可以更廣，他若當選將整合大家意見，找出最多人可使用的項目來擴張，「敬老愛心卡總預算一定會增加，預算增加使用項目必然增加」。

社會局表示，為促進老人及身心障礙者社會參與，台中市府考量財政平衡及公平原則下，逐步擴增敬老愛心卡補助範圍，每月補助1000元點數，包含交通補助、醫療補助和國民運動中心，整體福利全國最優、用途最多元。

社會局指出，台中市敬老愛心卡預算逐年增加，從2018年的2.4億元到今年的7.6億元。由於敬老愛心卡為福利預警項目，行政院主計總處今年起控管社會福利預警項目，一旦增加項目或改變基準，經主計總處審認屬實後，將扣減中央補助款，恐影響市庫財政收入。市府會兼顧民眾需求及不排擠其他福利支出，做最適當配置。