千人相挺授戰旗、贈好彩頭 楊文科勞工後援會成立

國民黨新竹縣長參選人楊文科勞工後援會，今天正式成立，由新竹縣總工會、產業總工會領軍，上千名勞工相聚在國民黨新竹縣黨部，肯定楊文科近4年政見實現8成以上，並恢復勞工教訓練經費、提供縣級模範勞工獎金等承諾，勞工後援會接下戰旗，表達支持。

楊文科見到近千名勞工朋友到場相挺十分感動，也說這次共有5人參選新竹縣長，「說不緊張是騙人的」，希望大家都能替他拉票；4年前許下的承諾包含恢復勞工教訓練經費、對於縣級模範勞工給予獎金、培訓勞工第二專長等都逐一兌現，希望持續為縣政打拼。

新竹縣產業總工會理事長劉興德表示，民眾最大的福祉是安居，縣府提供勞資平台及友善環境，打造良好企業責任，並創造經濟奇蹟；公司賺錢即回饋給勞工，進而帶動竹縣消費，拉抬經濟繁榮。

劉興德說，許多勞工肯定楊文科拚經濟方面用心，讓新竹子弟都能在地就業、在地消費，幫助地方繁榮，而有北部建商到新竹縣投資，這代表新竹縣有前景，期盼未來繼續帶動產業繁榮、照顧勞工權益。

楊文科表示，未來一樣會與勞工朋友站在一起，他相信大家都可以感受4年來，「經濟好，一切都好」，他以拚經濟、重文教、享福利，樂安居為主軸，訂下5支箭、10大交通基礎建設計畫，都逐一落實中。