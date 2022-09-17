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類韓總？林佳龍致詞提「貨出去、人進來、新北發大財」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
林佳龍致詞中卻提到「貨出去、人進來，新北發大財」，將高雄市前市長韓國瑜的競選台詞「高雄發大財」拿來發揮。記者江婉儀／攝影
林佳龍致詞中卻提到「貨出去、人進來，新北發大財」，將高雄市前市長韓國瑜的競選台詞「高雄發大財」拿來發揮。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會，林佳龍致詞中卻提到「貨出去、人進來，新北發大財」，將高雄市前市長韓國瑜的競選台詞「高雄發大財」拿來發揮，林佳龍酸說，他是說真的，過去有一個說高雄，但那是空的。

林佳龍表示，新北市升格12年，現在的市長侯友宜從副市長開始已經做12年，但新北市新在哪裡？要讓新北大翻新，也是大翻身，讓新北市變成新的台北市，台灣新的手都，要有新北人的志氣跟格局，這也是為什麼總統蔡英文跟民進黨要徵召指定他參選新北。

林佳龍表示，侯友宜心不在焉，希望選新北市長再選總統，面對媒體訪問2024，卻說要勇於承擔、接受挑戰、全力以赴，不要浪費這一票，要給林佳龍做好做滿，不然侯友宜會像韓國瑜、朱立倫一樣，做市長開始做這山望那山，雙腳踏雙船會翻床，要讓侯友宜落選，讓他專心做總統，這樣新北市就不會空轉。

林佳龍提到，新北不是台北的衛星城市，要當首都圈的樞紐城市，將新北比喻成美國紐約，新北要有新人新政新氣象。新北有海空雙港，左邊有桃園機場、右邊是八里台北港，現在的市長沒有國土規劃的觀念，格局不夠，市長當里長做，每天巡田水，市長要有高度格局、領航首都圈發展。

林佳龍說，新北要翻轉軸線，不要老是面對台北兩點鐘方向，要改成十一點鐘的方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門，林佳龍突然講出：「貨出去、人進來，新北發大財」、「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的」。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會。記者江婉儀／攝影

2022大選 新北市長 林佳龍 侯友宜 韓國瑜

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