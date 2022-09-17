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竹市長之戰智堅牌對上郭董牌？林耕仁：我有市民牌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅神隱多時，今天下午將公開為民進黨市長參選人沈慧虹助選，有媒體形容新竹選戰會是「智堅牌」對上「郭董牌」。國民黨市長參選人林耕仁說，自己有的是「基層牌」、「市民牌」。圖／林耕仁競選團隊提供
新竹市前市長林智堅神隱多時，今天下午將公開為民進黨市長參選人沈慧虹助選，有媒體形容新竹選戰會是「智堅牌」對上「郭董牌」。國民黨市長參選人林耕仁說，自己有的是「基層牌」、「市民牌」。圖／林耕仁競選團隊提供

新竹市前市長林智堅神隱多時，今天下午將公開為民進黨市長參選人沈慧虹助選，有媒體形容新竹選戰會是「智堅牌」對上「郭董牌」。國民黨市長參選人林耕仁說，自己毫無畏懼，因為自己有的是「基層牌」、「市民牌」，民眾就是最強而有力後盾。

林耕仁今天受訪認為，一位（指沈慧虹）是擁有國家機器助選，另一位（指高虹安）有國會黨政資源強力挹注，自己面對的是一場不對稱戰爭，「但是我毫無畏懼，因為我有的是基層牌、市民牌，民眾就是我最強而有力的後盾。」

林耕仁說，新竹市民很清楚，不會看參選人背後站著誰，只會關注未來的市長能否帶領城市往前邁進，強調自己會用行動爭取市民最大的認同。

針對林智堅今天終於將「復出」替沈慧虹站台宣講，林耕仁重申，當初林智堅、沈慧虹為了選舉雙辭正、副市長成為「落跑二人組」，現在林智堅無法選桃園，「才想到回來新竹」，且今天沈的百工百業後援會大會傳出動員民防系統參加，國家機器動得這麼厲害，新竹市民真的可以接受嗎？

林耕仁更直言，林智堅辭去新竹市長後市政一團糟，包含延宕3年的總圖書館，已經開學超過2周，關埔國小二期校舍工程至今卻無法完工，嚴重影響師生權益，還有12億元新竹棒球場後續改善情況，林智堅除了搶救沈慧虹，是否也要對市政工程給個交代？

此外，日前媒體報導，今天沈慧虹百工百業後援會大會，也是透過公權力來動員民防系統參加，國家機器動得這麼厲害，新竹市民真的可以接受嗎？

2022大選 新竹市選舉 林智堅 沈慧虹 林耕仁

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