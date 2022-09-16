侯友宜新北市商業總會後援會成立 力挺連任
侯友宜新北市商業總會後援會成立，力挺市長侯友宜爭取連任。總會長賴瑞昌表示，在COVID-19疫情艱困期間，市府仍推動經濟起飛發展，盼支持連任讓新北有更好的遠景。
侯友宜競選辦公室今天發布新聞表示，新北市商業會理事長賴瑞昌15日晚間舉行感恩餐會，肯定市府推動產業升級及經濟發展的成果，並為侯友宜成立「新北市商業總會後援會」，250名重要幹部齊聚；因尊重主辦單位安排，並未列入公開行程。
侯友宜競辦表示，賴瑞昌認為，感謝市府團隊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，仍維持新北經濟起飛。新北市需要真正照顧這塊土地的好市長繼續經營新北，子孫才有機會。
侯友宜在頒發聘書致詞時表示，已規劃好2030市政願景，盼讓新北能發展，市民覺得驕傲。他也肯定新北市商業總會推動公益不遺餘力，發起各商業同業公會捐款協助抗疫，募得愛心物資新台幣1324萬，嘉惠弱勢民眾。
新聞稿表示，後援會榮譽會長有莊隆昌、廖榮清、劉盛良、張信、林伍助及顧問王應傑、林新欽、陳王正源；新北市表揚好人好事運動協會理事長何碧英也到場表示支持。
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