話題王、聲量王都是他！陳時中近一個月引爆十大熱議事件 負評最高是這個

image source：FB/陳時中

陳時中正式宣布參選之後話題不斷，尤其近一個月頻頻躍上新聞版面，其中原本希望能便民的公廁三寶、免治馬桶政見，意外衍生出宣傳影片涉及偷窺畫面引發諸多討論；疫苗檔案封存30年，網路討論聲量也都相當高。對此，政大新聞學系教授馮建三認為，外界對陳時中關注多，批評自然也會多，不做事就沒人關注，而針對疫苗檔案封存30年一事，馮建三表示：「我覺得很不可思議，價格哪有那麼神秘，商業機密不可能要到30年才能公布。」中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，這些熱議事件累積的負面印象可能會衝擊陳時中的人設跟選情。陳時中為了爭取年輕族群選票，積極參與活動，但有些舉止行為逆著人設打選戰，反而可能流失中間選民的選票，而陳時中近期哪些話題，最被網友熱議和關注？

「公廁三寶、廁所偷窺哏」討論炸鍋！網路聲量飆衝第1名、第2名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/08/14～2022/09/13）統計調查，陳時中近一個月話題不斷，接連引發的相關熱議事件，網路聲量第1名、第2名分別為「公廁三寶」、「廁所偷窺哏」。日前陳時中推出政見「公廁三寶」政見，未來公廁除了配備衛生紙和坐墊紙，也擬將台北市政府管理的7,200個馬桶全面汰換成免治馬桶，估計耗費4,320萬元。但宣傳影片出現陳時中從廁所門探頭偷窺的橋段，不僅讓整支影片討論失焦，引發性騷疑慮，甚至被網友二創，剪接韓國電影《熔爐》片段。對於意外衍生出的風波，陳時中致歉並說明：「沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民權利」。

難甩疫苗風波！「購BNT遭阻、疫苗檔案封存30年」登上網友熱議榜單

網路聲量第3名是「慈濟曝採購BNT遭阻」。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，購買疫苗過程中，接到許多來自政界、工商業界大老的勸阻電話，「買不到的，不要浪費力氣」，而顏博文的這番言論，使得陳時中接連幾天多次公開澄清「絕不可能擋疫苗」。

網路聲量第4名同為疫苗相關話題，「政府採購疫苗檔案封存30年」，針對封存30年一事，反而激起外界好奇與質疑。對此，疫情指揮中心指揮官王必勝緊急召開記者會澄清，保密合約是遵從疫苗廠商的保密規定來訂定期限；至於採購金額部分，平均一支疫苗價格為765元。陳時中也進一步解釋，所有資料在立法院供調閱達2個月，從來沒黑箱。

網路聲量第5名為「仇恨值居冠」。根據日前TVBS和放言兩家媒體所做的民調顯示，陳時中被列為最不被喜歡的參選人，進而引起媒體和網路輿論熱烈討論仇恨值之議題，吳子嘉和郭正亮也曾在訪談節目中表示，陳時中仇恨值高，恐怕會影響選情。而陳時中被問到該問題時回應，不認為有這麼多人不喜歡自己，民調僅供參考，還反問「不喜歡我的人有誰？」。

競選團隊政二代、焦糖陳嘉行名單曝光 網友熱議角色任務

網路聲量第6名是「競選團隊政二代」。陳時中競選辦公室成員被指出多位綠營政二代，包括行政部蔡舒景是法務部次長蔡碧仲女兒，候選人部姚雨靜是前考試院長姚嘉文女兒，新聞部徐慧娟是內政部長徐國勇女兒，文宣部陳彥安是陳時中兒子，活動部藍佑倫是台北市民政局長藍世聰兒子，還有網路社群部許喻理是司法院長許宗力女兒。對於競選團隊成員名單，有網友認為年輕人投入選戰，並且從基層做起，應該給支持鼓勵；陳時中也說明「都是年輕人來幫忙，不需要貼標籤」。但有評論認為，最大疑慮在於其中幾位成員的父母親，不僅是現任執政官員，更是需保持中立的角色與單位，而在未來選戰中，一旦涉及行政資源分配議題，中立性與客觀性恐怕會遭到質疑。

網路聲量第7名是「焦糖陳嘉行操盤社群」。7月時陳時中才說「焦糖哥哥」陳嘉行不在競選團隊中，9月卻被指出陳嘉行任職於競選團隊社群部。更令網友好奇討論的是，陳時中被問及此問題時，未直講陳嘉行本名，反而稱「那個人」。對於陳嘉行的角色與任務，陳時中9月6日受訪時僅說：「他並不是一個主導的人物！團隊裡面很多人進進出出。」

網路聲量第8名為「夜訪同志酒吧，粉絲熱情舔耳擁抱」。為了搶攻年輕人支持，陳時中日前直攻台北市知名同志酒吧，現場被一名熱情男子從背後用力環抱、舔耳，陳時中在臉書發文，「本日Chill降肉Fairy aka大安仙女宮」 ，直言「好酒就要一起分享，收到無數個熱情的大擁抱，抱得好緊好緊」，相關影片及照片曝光之後，火速在臉書、IG和推特瘋傳，雖有正面、負面評價皆有，但陳夜訪同志酒吧行程，確實獲得不少關注。

「小編出包致歉誤用照片」掀討論 網友：盜用就是盜用

網路聲量第9名是「內湖交通政策里長嗆腦水腫」。台北市內湖有里長抱怨陳時中交通政策不可行，痛批是「爛牛肉」，網路上傳出陳時中嗆里長批評政策要有腦筋，對此，陳時中競選辦公室澄清是假訊息，但內湖港墘里里長魏景城仍哽咽回嗆陳時中「你罵我無腦，那難道你是腦水腫嗎？」砲轟陳時中信口開河。

網路聲量第10名是「小編盜圖 致歉誤用」。陳時中臉書發出吃滷肉飯的照片，結果被網友爆料2張照片是盜用知名部落客小可愛阿貴的圖片。對此，陳時中團隊小編立即致歉「錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起」，並解釋是「誤用」照片。隨後陳時中也在公開行程中道歉：「我想這樣的誤植確實是我們的不對」。但有網友對小編的「誤用」一詞感到不滿，認為盜用就是盜用，跟「誤用」完全是不同概念。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「疫苗檔案封存、疫苗採購遭阻」好感度居後段班！學者：民眾切身之痛

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/14～2022/09/13）觀察，民眾對於陳時中近期十大熱議話題的好感度，普遍來說比值都不算高，而且負面聲量皆高於正面聲量，其中最令網友不滿的為「疫苗檔案封存30年」，好感度僅0.18，名次吊車尾。除了「疫苗檔案封存」讓陳時中被炎上，「慈濟曝採購BNT遭阻」事件，好感度稍微增至0.23，但比值和名次依舊落後，排在第7名，疫苗相關話題的好感度排名，皆屬後段班。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，疫苗與一般民眾相關性最高，因此，十大熱議事件中好感度排名墊底，可以顯示出疫苗問題是許多民眾的切身之痛。

另外，「競選團隊政二代」、「小編盜圖致歉誤用」、「焦糖陳嘉行操盤社群」，雖然是團隊內部議題，跟政見較無關聯性，但鈕則勳認為競選團隊話題在媒體討論及民眾回應聲量大，同時會影響到民眾對於陳時中團隊的觀感，因此好感度排名落在中後段。

陳時中夜衝酒吧「舔耳照」瘋傳！ 「親民、蹭選票」正負面評價兩極

陳時中推出的公廁三寶政見不僅網路聲量奪冠，好感度也擠進第3名，若單純從政策內容而言，不少民眾樂見改善公廁品質，也給予正面討論和評價，但宣傳影片出現的偷窺哏，使得後續發展讓失焦，甚至衍生出性騷擾疑慮等爭議。

好感度第2名為夜衝同志酒吧。為了搶攻年輕族群的支持度，陳時中臉書發文表示，朋友帶他到一間很有特色的酒吧，並且現場學調酒與年輕人同樂，對於粉絲的擁抱來者不拒，隨著熱情擁抱、舔耳照曝光，瞬間引起熱議，許多網友對於陳時中到同志酒吧的行程給予肯定。但不同聲音也隨之而來，PTT論壇有網友標題寫著「陳時中被舔耳扣分的原因」，該名網友文章首段特別說明「我自己是gay ，我用gay的角度講給大家聽」，認為陳時中赴同志酒吧，並沒有呈現出相關政見，蹭選票意圖的太誇張。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月14日至2022年09月13日。