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花蓮魏嘉賢等8人違紀參選 遭國民黨開鍘撤銷黨籍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部。圖／報系資料照片
國民黨花蓮縣黨部。圖／報系資料照片

中國國民黨中常會今天通過22件黨紀處分案，其中花蓮有市長魏嘉賢等8人因違紀參選，遭黨中央祭出開除和撤銷黨籍處分。縣黨部表示，第一波針對縣議員、鄉鎮市長及重要黨職人員作出懲處，後續還會有第二波處分。

今天遭國民黨中常會開鍘的花蓮8名參選人，包括參選縣議員的魏嘉賢、沈君茹、黃玲蘭、蔡依靜、田韻馨等5人，及參選鳳林鎮長的林建平、參選萬榮鄉長的莊廷模。

較特別的是前縣議員邱永双登記參選吉安鄉東昌村長，但因是現任黨代表，又曾任花蓮縣議會黨團書記長、吉安鄉黨部主委等重要黨職，加上4年前違紀替參選吉安鄉長的邱展謙輔選，與其他7人同被列入第一波懲處，且遭到開除黨籍的重懲。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，中常會今天通過的花蓮8件黨紀案，都是未向黨部報准就參選，其中林建平、邱永双遭開除黨籍，其餘6人則是予以撤銷黨籍處分。

依據中國國民黨黨員違反黨紀處分規程第11條，黨員經開除黨籍，6年之內不得請求恢復黨籍，經撤銷黨籍，3年之內不得請求恢復黨籍。

張逸華說，接下來會將違紀參選鄉鎮市民代表、村里長，或是有違紀輔選情節重大者列入第二波懲處，相關名單還在彙整，依程序必須先召開縣黨部考紀會，送縣黨部委員會通過接著才提報黨中央，至於相關期程須配合中央考紀會的時間。

一名遭到懲處的參選人表示，只是因黨部提名作法感到失望，覺得不公不義，才選擇不登記，自行參選，遭到黨紀處分，感到遺憾但會繼續努力爭取更多選民支持。

2022大選 花蓮縣選舉 魏嘉賢 國民黨

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