蔡適應競選總部9月18日成立 邀正副總統站台
民進黨基隆市長參選人蔡適應今天接受電台專訪，宣傳將於18日在安樂路一段停車場空地（麵粉場）舉辦競選總部成立大會，邀請總統蔡英文、副總統賴清德到場，見證基隆的新視野。
蔡適應表示，市民要選擇一名能夠持續帶領基隆蛻變的市長，他將競選總部設在國門廣場前的孝四路30號，就是為聚焦在基隆改變最大的場域，在他和基隆市長林右昌合作下，無論是基隆車站前、國門廣場、海洋廣場周邊，基隆的核心地區景觀已徹底改變，市民們每天經過都有深刻感受。
蔡適應說，他將於18日上午10時在麵粉場舉辦成立大會，邀請總統蔡英文、副總統賴清德前來，一同見證基隆的新視野，同時也見證他和林右昌為市民帶來的城市光榮感。
談到基隆市快捷公車，蔡適應表示，基隆市中山區前往台北市中心的客運路線1550B、1550C今天開通，加上過去的1813D、1579、2088、1088路線可供市民搭乘，雖然這一年多受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有所影響，但他會持續努力讓班次和路線維持一定的品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言