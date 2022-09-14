快訊

傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

澎湖縣長選戰 葉竹林參選說明會深入村里互動

中央社／ 澎湖縣14日電
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林（右）。 聯合報系資料照片／記者王昭月攝影
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林（右）。 聯合報系資料照片／記者王昭月攝影

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今晚起展開下鄉參選說明會，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念與傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。

葉竹林競選總部發布新聞表示，「義無反顧 勇於承擔」參選說明會，從今晚起至10月11日止，除了馬公、望安和七美3鄉市外，包括湖西、白沙和西嶼3鄉，共計有20場次，每晚6時起在村里廟口或活動中心開講，同時直接聆聽基層聲音。

葉竹林表示，他的縣長參選說明會，不像以往參選人蜻蜓點水方式，而是直接深入村里活動中心或是廟口，直接與最基層民眾互動，雖然耗時，但卻是與民眾溝通最好的方法。

以無黨籍身分參選縣長的馬公市長葉竹林，投入選戰以來，除了率先召開記者會、成立競選總部外，也是首名至各村里辦理說明會的參選人。

2022大選 澎湖縣選舉 葉竹林

延伸閱讀

台南年底選戰紛紛連線 下一場市長選舉提前布局

選戰逼近 南市議員沈家鳳下月1日競選總部成立

影／最新民調落後陳其邁45% 柯志恩：跟自己做的民調差異大

葉竹林完成澎湖縣長參選人登記 三腳督選情成形

相關新聞

林耕仁論文初步比對沒問題 中華大學：仍會獨立調查

國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩論被指控抄襲，校方今指出，經使用兩種電腦比對系統進行相似度比對，林耕仁的碩論皆符合...

台灣佳麗在馬國遭中國打壓 陳時中：抗中保台是必要的

馬來西亞昨舉辦2022世界創新與科技大會，代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容，因為中國打壓無法上台而委屈落淚。民進黨台北市...

鄭文燦稱下月贏5個百分點？ 鄭運鵬：民調都列參考

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午前往龍潭區，針對媒體問民調支持度不同和巿長鄭文燦說下個月要贏5個百分點？鄭運鵬表示，不...

農委會稱與張善政團隊沒簽保密條款 黃暐瀚公布合約

國民黨桃園市長參選人張善政日前稱農委會研究案有終生保密制度，農委會主委陳吉仲前天受訪稱，這應是計畫主持人跟宏碁公司間的關...

陳時中稱買疫苗要有定見 柯文哲秀公文嗆：這2點才放棄

政府有無卡疫苗採購，持續熱議。北市府原本要花28億自購疫苗，是否因民進黨參選人陳時中當時任衛福部長時，說夠了才刪掉預算？...

國民黨中常會通過鍾東錦、徐正文開除黨籍案 即刻生效

國民黨考紀會上周開會，針對苗栗縣議長鍾東錦、黨代表徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選縣長、議員等案做出決議，鍾、徐遭開除黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。