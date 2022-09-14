陳時中指有疫苗騙子 柯文哲酸：他什麼時候變善心人士
對於民進黨台北市長參選人陳時中說有人找柯文哲買疫苗，很多國際掮客就是趁人最急的時候騙人，對此，台北巿長柯文哲上午受訪回應說，「怕我被騙？」陳時中什麼時候變善心人士了？還反問，所以他也怕鴻海創辦人郭台銘也被騙？慈濟被騙？怕台積電被騙？
民進黨台北市長參選人陳時中接受鏡週刊專訪指出，買賣疫苗這件事，確實很多趁別人有難的國際掮客，台灣被人騙去的可能性也不是沒有，這些騙子就是趁人最急的時侯，並指台北市長柯文哲曾說有人找他(賣疫苗)，但柯沒買，事實上，那個廠商也有來找過指揮中心。
柯文哲今早出席績優宗教團體表揚活動時短暫受訪，做出以上回應。
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