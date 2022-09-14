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眷村長輩點出北市棄保效應：黃珊珊比較好 但她不會當選

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友跟眷村長輩閒聊台北市長選情，眷村長輩認為副市長黃珊珊比較好，但她不會當選。圖為台灣視覺藝術協會虛實整合雙展場，邀請無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）及國民黨籍市長參選人蔣萬安（右）出席時，兩人互相致意情形。記者曾吉松／攝影
有網友跟眷村長輩閒聊台北市長選情，眷村長輩認為副市長黃珊珊比較好，但她不會當選。圖為台灣視覺藝術協會虛實整合雙展場，邀請無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）及國民黨籍市長參選人蔣萬安（右）出席時，兩人互相致意情形。記者曾吉松／攝影

台北市長選舉戰火聲浪如火如荼，包括國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中及無黨籍的黃珊珊話題不斷；有網友在PTT板上以眷村長輩：黃珊珊比較好，但她不會當選」，分析台北市長選舉，到時投票可能會發生的棄保效應，並直言「黃珊珊比較好，但她不會當選」。

一名網友表示前幾日與眷村長輩閒聊台北市長的選情。長輩聽到他誇黃珊珊副市長當的不錯，從政二十幾年果然有能力後的表情「很複雜」。長輩坦言：「黃珊珊確實比蔣萬安好」、「她能力比較強，對市政也熟悉，表達能力也好很多」，「但她不會上啊，柯文哲那邊沒有國民黨的票多」。

長輩接著表示，「所以還是投蔣萬安啦，不要浪費選票」。讓原PO感嘆，這就是民主國家「一人一票」必定發生的事。

他進一步說，因為多數台北市民不希望陳時中當選，「但進了投票所只有一票」的情況下，「蔣萬安看起來比較可能當選，黃珊珊卻是比較有能力的那個」，「要投誰，才能拉下陳時中」這才是選民目前最在乎的事。

原PO說，「這不僅是眷村長輩，也是每一個不想看到陳時中當選台北市長的市民的苦惱」。

有網友見文認為，「到底什麼時候我們的選舉，才可以真的看人選？」有人回應棄保效應，認為到時候陳時中如果落選，就會像當年的姚文智一樣慘(編按：姚文智2018年代表民進黨參選台北市長，僅獲得244,641票，17.29%得票率，在五位候選人中排名第三，選後宣布退出政壇，並不接受任何職位)。但也有網友分析今年年底選情冷淡，陳時中有可能「不會墊底，因為基本盤不會跑」；還有人開玩笑說：「陳時中選上，長輩可以罵四年，很爽好嗎」。

有人質疑，黃珊珊是無黨籍出線參選，「白色誰要跟你棄保？」但也有人認為黃珊珊目前是遊走在泛藍和白色(民眾黨)之間，多少會刮分到蔣萬安的選票；還有人回應原PO，因為跟你對談的是眷村長輩，這是「很自然的選擇」。

2022大選 台北市長 黃珊珊 蔣萬安 陳時中 眷村

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