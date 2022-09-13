「新國民岳父」徐定禎超辣女兒曝光 近10萬粉絲成強力吸票機

2022九合一大選將近，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎積極走訪許多在地鄉鎮，上週末中秋連假，在外縣市的兒女也回鄉與家人團聚，一起跑地方行程助選，徐定禎的女兒「里唯」也成為焦點，她不僅是模特兒，在IG上也擁有9.5萬粉絲，引來許多討論。

徐定禎近日不斷針對苗栗縣政提出政見，在中秋節連假勤走地方，除推廣客家美食、關心頭份市自來水災情，除此之外，徐定禎的兒子、女兒中秋節返鄉過節，家庭時光變成「拜票時間」，一家人前往各鄉鎮市拜票，盼爭取鄉親認同。

徐定禎也發文表示，中秋團圓佳節，孩子們也回家團聚，平常只有自己和太太跑行程，在假期則多了女兒當助選小幫手，使他能夠邊跑選舉，邊享受團聚時光，然而有眼尖網友發現，徐定禎的女兒就是在IG上擁有9.5萬追蹤的「里唯（@vv_levia）」，頁面上的美照吸引大量粉絲追蹤。

根據ETtoday報導指出，以前在父親參選頭份市長，以及2018年首度參選苗栗縣長時，她都有幫忙助選，然而看到父親在屆齡退休的年紀，還要一戰再戰，時不時會感到心疼。里唯也希望父親不要壓力太大，畢竟「苗栗是蠻危險的」，無論如何都屬於艱困選區，不過，就如同父親支持自己做想做的事情，家人們一定也會支持他。

里唯的身份曝光後，許多人紛紛在徐定禎的臉書留言表示「照片中分明是姐妹吧」、「女兒很漂亮」、「女兒長得真漂亮又可愛，要多多讓她出來幫您拉票」，而徐定禎面對網友喊話，也回覆「再請她多亮相」。