陳時中盜圖風波惹議 謝克洋疑團隊裡「根本有內鬼」
民進黨台北市長參選人陳時中在12日晚間在臉書貼文，介紹萬華區美味滷肉飯料理，而文章使用的照片被網友發現竟盜用部落客照片，事發後小編緊急刪除照片，並留言道歉表明「誤用」引發爭議。
陳時中於12日晚間臉書貼出在萬華區用餐的文章，文中和多位台北市議員參選人一起吃滷肉飯，其中幾張照片卻被眼尖網友發現與部落客照片相當雷同，而被盜圖的部落客「小可愛阿貴」也留言表示「阿中啊，聽說我的照片被你盜用了，母湯唷⋯⋯」。
事件爆發後，許多人紛紛對此發表看法，網紅「宅神」朱學恒就對此發文表示「陳時中吃個魯肉飯也要盜圖，是不是中了甚麼林智堅病毒？」，台灣民眾黨議員參選人楊寶楨也表示，如果連圖片都能盜用，之前抄柯市府政績當政見，好像「一切也都說得通了」。
國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷則對此大酸「太扯了啦！陳時中去吃美食，結果照片是盜用美食部落客的照片」、「都已經去吃了，就自己好好拍照很難嗎？還要去盜圖充數，時鐘可能不是壞而是秀逗了吧？」。
桃園市議員參選人謝克洋也對此表示，明明已經親自到場「怎麼連拍照都懶得拍，直接盜用人家的照片？」，他甚至表示：「我嚴重懷疑陳時中團隊真的有內鬼，從阿中去Gay Bar被舔耳，穿粉紅西裝賣萌到最近的偷窺影片，一再讓阿中一直被扣分，現在連去吃個美食都要盜圖，到底是怎麼回事？」
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