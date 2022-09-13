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陳時中爆盜圖！網揪擅用部落客2照片 小編急刪道歉「錯置誤用」
大選將至，參選人貼文必須更謹慎。台北市長參選人12日晚間貼出「宵夜文」，介紹萬華區美味滷肉飯料理，卻在數小時後被網友揪出盜圖，引發熱議，今早小編緊急刪除爭議照，並留言道歉表明「誤用」，並向長官自請處分。
陳時中粉專昨（12日）晚發文介紹「富有台灣精神」的小吃滷肉飯，並貼出數張用餐照，然數小時後有網友在PTT上以「專業的滷肉飯店家有辦法每次擺盤都一樣嗎」為題發文，指出陳時中團隊盜用部落客2年前照片，大酸台灣小吃也有「職人精神」，時隔2年出的餐一模一樣，「連豆乾有幾個都算得清清楚楚」、「是不是走火入魔了啊」。
該文隨即引發熱議，不少網友傻眼表示「這團隊真的很奇怪，明明有去吃卻盜圖」、「看起來是真的有去吃啊，中間塞了這張圖」，更釣出原作者在下方留言「阿中啊，聽說我的照片被你盜用了，母湯唷」。
對此，陳時中團隊於今早急刪爭議照，並於留言發表道歉聲明稱「是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉」，解釋「昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分」。
該部落客也在事後刪除質問留言。
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