蔡適應陪同法國訪團沙灣追思 談再造歷史場景

立法委員蔡適應今天陪同法國參議院訪問團前往法國公墓追思。蔡適應說，未來他將透過大基隆歷史場景2.0計畫的盤整，除保存文化歷史外，也讓國際友人瞭解基隆過去的定位。

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）應政府邀請，7日率跨黨派國會議員來台，訪問團今天在民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應、基隆市政府文化局長陳靜萍等人陪同下，前往沙灣歷史文化園區參訪，除參觀清法戰爭遺址外，並到園區內的法國公墓追思，祈禱世界和平。

蔡適應表示，他身為立法院「台灣與法國國會友好協會」理事長，特別向訪問團介紹他與基隆市長林右昌，透過市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景計畫，重新整頓基隆的文化資產，並讓過去發生在基隆的歷史得以記錄下來。

蔡適應說，基隆的東岸、西岸及和平島區塊，還有一些古蹟已經由文史工作者盤點完畢但尚未完成整修，未來他會持續推動修繕，也因為有這些場域的修繕，法國或歐洲友人來台，都會指名到沙灣歷史文化園區參訪，來訪的國際友人對於空間整頓也都表達支持。