柯志恩指將增動保預算和人力 高市府：擬再增6人

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，不少議員曾指高雄動保預算和人力縮減，若未來她當市長，動保預算和人力將只增不減。高雄市動保處則澄清表示，預算未縮減，人力將再增6人。

柯志恩和國民黨高雄市議員黃紹庭中午舉行直播，談論對高雄市動保政策看法。柯志恩說，不少議員都曾在質詢時指出，從去年到今年，高雄市動保預算和人力是削減的，若她當市長，未來動保預算和人力將只增不減。

柯志恩指出，高雄市應進行最新的犬隻密度調查，再來決定狗公園設置地點，並要明訂安全標準和賦予民間推動狗公園和活動區的法源，避免地點不符需求或有安全疑慮。

柯志恩說，高雄市寵物友善交通也應更完善，不只增加毛小孩家長帶毛小孩乘坐大眾交通工具的意願，也能發展近年相當盛行的寵物觀光，吸引外縣市飼主來高雄旅遊，讓高雄成為全台寵物交通最友善城市，並提振經濟。

柯志恩透露，目前已向動督盟、動法盟、動社、台灣防止虐待動物協會等動保團體請益，未來會針對多元層面的動保議題提出政策，大家可拭目以待。

對此，高雄市動保處回應表示，民國112年度預算書的編列時間在7月中旬，之後中央計畫核定後，即會補列113年度明年度預算墊付，因此112年度動保業務實際執行經費並未減少。同時動保處也跟農委會爭取明年增加專職6名人力，獲得農委會支持。

動保處強調，因為預算編列與中央計畫核定時程差異，會有歸墊補辦而造成數字差異；而動保專職員工110及111年一樣均為16人，明年度中央已支持增加6人，會待計畫核定後，補辦呈現於113年的預算書中。