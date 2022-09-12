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選戰倒數仍「市政優先」 陳其邁：選舉事務待總質詢後規劃

中央社／ 高雄12日電
高雄市長選戰倒數2個多月，高雄市長陳其邁（圖）12日上午接受媒體聯訪表示，現在仍以市政為優先，選舉事務要等議會市政總質詢結束後，再來視整體選戰的期程做規劃。 中央社
高雄市長選戰倒數2個多月，高雄市長陳其邁（圖）12日上午接受媒體聯訪表示，現在仍以市政為優先，選舉事務要等議會市政總質詢結束後，再來視整體選戰的期程做規劃。 中央社

高雄市長選戰倒數2個多月，國民黨高雄市長參選人柯志恩預計9月30日舉辦大型造勢晚會，高雄市長陳其邁則表示，選舉事務等議會市政總質詢結束後，再來視選戰期程規劃。

柯志恩昨天接受媒體聯訪表示，9月30日舉辦大型造勢活動，但前高雄市長韓國瑜9月應該不會到高雄。據了解，柯志恩造勢地點將選在高雄夢時代附近，雖然韓國瑜還不會露面，但韓國瑜的前市府團隊要員可能受邀出席。

尋求連任的陳其邁則對選舉議題一律強調「市政優先」，目前正值高雄市議會市政總質詢期間，陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪時再重申，現在仍以市政為優先，選舉的事務要等總質詢結束後，再來視整體選戰的期程做規劃。

另外，高雄市前鎮區出現本土登革熱疫情，昨天已累積7例確診，研判為同一波社區群聚感染。陳其邁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入境居家檢疫期縮短為3加4天，但登革熱潛伏期是5天，因此社區傳播風險比過去高。

陳其邁說，高雄9月6日發現1例後，立即擴大採檢，市府各局處也動員進行疫情控制，同時呼籲市民加強巡、倒、清、刷，配合防治登革熱。另針對入境旅客，市府也會發放病媒蚊消毒液給居家檢疫對象。

2022大選 高雄市長 陳其邁

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