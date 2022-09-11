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【即時短評】和平路遙選票少 盧秀燕與蔡其昌為何不敢掉以輕心？
台中市長盧秀燕7日啟動例行性和平專案，民進黨市長候選人蔡其昌2天前也到谷關地區，和平有政治上的象徵意義，台中縣人把和平與神岡相提並論，分別是藍綠「鐵票區」，前市長胡志強最後一戰，全市各區只有和平票數贏林佳龍；前市長林佳龍本屆落敗，全市也僅神岡贏盧秀燕，兩地選民結構都超「鐵」。和平之於藍、神岡之於綠，都有不能輸的象徵意義。
前市長林佳龍任內，啟動「和平專案」雖然全區20歲以上人口不到9600人，梨山不到6000票，但林佳龍花在和平、梨山的心力，長期要求跨局處改善和平、梨山的基層設施。但本屆接受盧秀燕挑戰，在和平區票數，梨山里拿31.53%、平等里27.52； 自由里得最少19%、天輪里最高39%，合計2000多票。
相對胡志強輸了第二屆市長選戰，僅贏得和平區，梨山與平等區都超過七成、其他里都超過五成。
原台中縣神岡區，第三屆林佳龍全市的行政區都輸給盧秀燕，但神岡區一枝獨秀，拿下49.64%，小贏盧秀燕的49.18%，即使2018年有所謂的韓國瑜旋風，但神岡區仍是民進黨鐵票區。
和平地區面積約占全市的1/2，但選票數不足1萬，不到所有公民數的1%，但因和平的指標意義，國民黨在和平地區不但要贏，還要拿到高票；而地處偏鄉，身為原縣區的市長候選人，蔡其昌也不能遺忘和平與梨山，兩人都不敢掉以輕心。
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