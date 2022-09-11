恩恩爸曝「不敢住新北」！林佳龍喊緊急醫療 新北消防局：不需擔心

2歲童恩恩案持續延燒，恩恩爸昨天上節目說，「因為救護車延遲，全家不敢住新北」，民進黨新北市長參選人林佳龍承諾，若當選，會以擔任台中市長時「緊急醫療網」的經驗，建構一套新北市為主的緊急醫療救護網；新北市消防局回應，新北目前的緊急醫療救護系統遠優於六都，不需要林佳龍擔心。

林佳龍今天進一步說明「新北市為主的緊急醫療救護網」，他說新北市從台北縣升格直轄市後，包括過去八仙樂園塵爆、還有新冠肺炎疫情等，都有大量病患，需建構一套以新北市為主的緊急醫療救護網，檢討救護送醫制度及能量，做好緊急救護，避免再發生恩恩事件。

新北市消防局回應，新北市目前的緊急醫療網及執行績效，實際領先六都、是六都領頭羊。新北消防局在2013年率先全國發展行動急診室（MER），並在2019年建置動態智慧雲端動態救護系統（EPCR）及大量傷病患系統，可即時應變大傷事故編組及集結地點，並透過行動載具記錄病患資料傳輸雲端，快速彙整傷病患資料，供救護端及醫院端掌握救護量能。

新北消防局更於2020年11月，首創高階救護機動支援隊（TP+），包括三重及海山中隊、每隊6人，成員都是最頂尖TP，負責到最危急的救護現場，指揮及處置最嚴重的患者，大幅提升急重症支援品質。

救護車方面，新北市自2021年起，線上100部救護車都是科技行動智能救護車，車輛數是全國最多，能即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳至醫院，過程中由醫師線上指導救護人員進行緊急處置或給藥，大幅縮短入院後急救程序。

新北市消防局指出，依據消防署公布107年的OHCA康復出院率，新北市是7.25%，高於時任台中市長林佳龍的2.81%，當年新北市已是六都第一，領先第四名的台中市；而最新的高級救護技術員（TP）人數，552人也是全國第一，遠高於台中市的119人。