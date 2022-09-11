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3人都有當選北市長可能？ 蔣萬安：選舉沒有什麼穩的

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安，下午出席出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會會後受訪表示，陳時中是否是「地下部長」大家看得很清楚，衞福部限縮了補助「清冠一號」的補助，引發中醫師就此發新聞稿表達不滿。媒體才報導陳時中趕快「溝通」，避免影響後援會成立大會。是否是地下部長？大家透過這個新聞大家都很清楚。記者黃義書／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安，下午出席出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會會後受訪表示，陳時中是否是「地下部長」大家看得很清楚，衞福部限縮了補助「清冠一號」的補助，引發中醫師就此發新聞稿表達不滿。媒體才報導陳時中趕快「溝通」，避免影響後援會成立大會。是否是地下部長？大家透過這個新聞大家都很清楚。記者黃義書／攝影

北市議員徐巧芯在《董事長開講》網路直播節目中表示，台北市長選戰3參選人蔣萬安陳時中黃珊珊，從現在民調來看，他們3人都有當選的可能。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，選舉沒有什麼穩的，各項的民調分析，其實就是參考。

蔣萬安表示，選舉其實就是一步一腳印，沒有什麼穩的，就是一步一腳印，扎扎實實的和民眾互動，端出政策牛肉這也是他一直秉持的態度。所以各項的民調分析，其實就是參考，但最重要的就是踩穩腳步，積極和議員、團體相互合作，打一場團體戰。

另外，立委何志偉日前在活動上幫台北市長參選人陳時中繫鞋帶，此一行為也讓網友想起學姊黃瀞瑩也曾幫台北市長柯文哲擦汗，蔣萬安表示，其實候選人也都非常謝謝團隊成員，幫忙處理很多大小事情，但幫忙綁鞋有點誇張。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 黃珊珊

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