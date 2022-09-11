中醫師後援會今成立 中醫公會發新聞稿替阿中打氣

衛生福利部9月8日公告「清冠一號」限縮公費對象，將於9月15日起，僅供高風險對象公費使用，中醫師全聯會立即就發布聲明反對，短短一天，衛福部就重新修正放寬使用範圍。對此，中醫師公會今發布新聞稿感謝衛福部，但今日下午正好是「陳時中中醫後援會」成立的時間，不免引人聯想。

公費清冠一號政策短短幾天內急轉彎，外傳是受到前任衛福部長、民進黨台北市市候選人陳時中的私下要求，國民黨立院黨團今上午開記者會抨擊陳時中還在當「地下部長」。

對此，現任防疫指揮官王必勝說，「前部長」選舉行程很滿，他沒有跟前部長講到話，這幾天也未碰過面，上次遇到也已不知是多久前的事。衛福部長薛瑞元也說，第一版公費對象出爐時，中醫界有馬上向衛福部反映，因此衛福部就透過中醫藥司與中醫界溝通。

時間上相當剛好，今日下午台北市中醫師，為陳時中成立了「陳時中中醫後援會」，預計有300多名北市的中醫師會到場，原本8日限縮政策傳出時，中醫師預計在「中醫後援會」活動現場抗議，因此陳時中才晚漏夜要王必勝修正；可薛瑞元則說：「外界想像力太過豐富，但我們也無法禁止外界的想像。」

對此後援會會長、中醫師陳潮宗則說，不會給陳時中難堪，今天主要訴求還是，希望能比照健保署、中醫藥司與中醫師之間的共管會議與溝通平台，建立北市與北市衛生局的中醫師專屬的溝通平台；也對陳時中執行力相當佩服：「阿中挺中醫，中醫就會挺阿中。」

同時，今日下午2點49分時，中醫師全聯會發布新聞稿表示，感謝衛福部放寬清冠一號公費對象，也感謝關心民眾權益的各政黨候選人。理事長柯富揚說，本來想要等正式公文下來再發布新聞稿，但考慮連假期間，又看到各黨派都十分擔心公費清冠一號限縮對象政策，因此提前發布新聞稿，也當作是給陳時中加油打氣。

柯富揚表示，雖然衛福部僅急放寬3類公費對象，但「12歲以下兒童」、「孕產婦」目前都沒有好的抗病毒藥物，應該讓清冠一號補齊缺口；也預告9月29日衛福部將邀請中醫藥司一同開會討論詳細的公費補助對象，薛瑞元也說會邀請中醫師公會列席，但柯富揚表示目前仍未收到正式邀請。