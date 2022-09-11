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林佳龍：恩恩家人不敢住在新北 道盡創傷及陰影

中央社／ 新北11日電
民進黨新北市長參選人林佳龍在專訪節目與恩恩爸同台，今日針對恩恩案再做表態。聯合報記者張睿廷／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍在專訪節目與恩恩爸同台，今日針對恩恩案再做表態。聯合報記者張睿廷／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍指出，「恩恩爸」說「我們現在不敢住在新北」，道盡「恩恩」過世對家人造成的創傷及陰影，若當選市長，將建立以新北為主的緊急醫療醫療救護網。

林佳龍昨天與「恩恩爸」上電視節目接受訪談，林佳龍事後在臉書（Facebook）貼文表示，他與「恩恩爸」在錄影現場首次見面，在中秋節時刻，這樣的話題，讓人感到不忍。

他說，「恩恩爸」保持理性詢問如何讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作及急難救援做得更好，以及「我們現在不敢住在新北」這簡短的一句話，道盡「恩恩」過世對家人所造成的創傷及陰影。未來會以擔任台中市長時「緊急醫療網」的經驗，完善新北市醫療救護體系。

林佳龍今天參加造勢活動時接受媒體聯訪，他對「恩恩」案表示，需建構以新北市為主的緊急醫療救護網，過去包括八仙樂園塵爆案及COVID-19疫情等大量傷患醫療救護送醫制度、能量都會檢討，作好緊急救護工作，讓「恩恩」事件不要再發生在其他人身上。

「恩恩爸」也在臉書上貼文思念「恩恩」，文中「恩恩爸」指出，「恩恩中秋節快樂！雖然不確定你知不知道中秋節，但是爸爸和媽咪還有姐姐還是帶你出去玩喔」以及「媽咪幫你買了養樂多，還有準備好吃的月餅，和柚子！希望恩恩喜歡！」

林佳龍受訪時對此表示鼻酸感傷。林佳龍表示，他若當選新北市長後一定會公布真相，成立公正調查小組，邀請各界和「恩恩」家人一起檢視未完全公布的資料。新北市長侯友宜是新北市防疫指揮官，應負起責任，而不是虛偽及粗暴替受害者家屬去說「感同身心」，而是公布資料呈現真相並改革。

媒體詢問，侯友宜是否應就「恩恩」案接受監委約詢。對此，林佳龍指出，尊重監委獨立調查職權，但侯友宜是新北市防疫指揮官並代為宣布「恩恩」的死訊，再加上新北很多防疫標準作業流程未真正落實，也和中央規定不一樣，指揮官理應出面來面對監院調查，說清楚。

對於媒體詢及「恩恩」案相關問題時，侯友宜表示，家屬的心情，完全可以理解，所有相關資料都已經報給中央疫情指揮中心、法院，監察院部分也都配合調查中。

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍 恩恩案

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