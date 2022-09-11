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民進黨官方中秋電子賀卡沒有林智堅 網猜：這是黨內地位圖？

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋賀卡上面沒有林智堅。圖擷自臉書
中秋賀卡上面沒有林智堅。圖擷自臉書

年底九合一大選日漸逼近，民進黨昨（10）日在臉書上發文，祝賀大家中秋佳節快樂，不過中秋賀卡的照片卻引發討論。有網友眼尖發現照片上沒有林智堅，相比之前綠營信誓旦旦挺他清白，現在的處境實在是相差甚遠。

一名網友在PTT上以「民進黨官方中秋電子賀卡沒有林智堅！」為提發文，原PO針對民進黨官方臉書發布的中秋賀卡提到，不論年底有沒有要參選的人，不少黨內大咖都出現在賀卡上一起賀節，日前爆發論文抄襲事件的林智堅卻沒有出現在上面。對此，原PO寫道「黨主席才在說全體選對會一樣支持林智堅，馬上賀卡上就沒了林智堅，佳節時，份外讓人感覺世態炎涼啊！」

從照片中可以看見，上面總共有28位綠營重要政治人物，不過卻沒有前桃園市長參選人林智堅的身影。最上排位置有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃。照片上還有基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、桃園市長參選人鄭運鵬、台中市長參選人蔡其昌、新竹市長參選人沈慧虹、新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中等，在照片上排成類似金字塔的樣子。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開酸，「這個小智沒用了」、「害蔡英文沒面子，怎麼可能留著」、「堂堂前新竹市長，淪落到如此下場」、「這是黨內地位圖嗎？」、「怎麼辦⋯聯想到人頭塔」、「一切盡在不言中」、「雙北參選人都在底層，悲劇」、「小英男孩被切割？」、「說好三結義呢？嘻嘻」、「全黨挺堅，下一秒失憶」、「對岸拼盤演唱會宣傳照也是這樣排列」。

2022大選 林智堅 新竹市選舉 中秋節

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