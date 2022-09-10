顏值高潛力足！雙北十大男議員參選人大車拚

雙北十大型男參選人

雙北市這回不少40歲以下年輕人參政，無論是首次參戰，還是因為歷經選舉落敗後，再次挑戰，今年年底都將有機會讓雙北議會再次注入新血。

不過，外型亮眼、面貌佼好真的有助於選舉嗎？世新大學傳管系助理教授劉惠卿指出，有些政治幕僚初投入選戰時，知名度不高，但本身擁有充沛的政治資源，相較之下參選人無論顏值多高，如果在行銷手法上，沒那麼精準，恐怕也無法讓受眾有感，基本上顏值再高，選民也不一定會支持。劉惠卿更進一步指出，以前三名為例，皆屬於知名度相對較高，大家對他們比較熟悉，所以聲量高不意外，並不一定代表顏值真的比較高。

至於擠進前十名的民眾黨台北市議員參選人陳宥丞則也表示，被封為「型男」最多會讓選民多看幾眼，但相較之下選民也會有疑慮，怎麼這麼年輕，會比較不放心，所以在拜票時，都會以自己是「最資深的新人」，強調在議會工作12年，來為自己加分。

至於還有誰擠進前十名，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶您來認識一下！





No.10 陳宥丞（台北內湖南港）

台北市議員參選人陳宥丞被封「港湖男神」，更有支持者在臉書上幫忙成立官方後援會，每隔兩三天就會放上陳宥丞參與各式活動的照片，與網友們互動。

陳宥丞雖然是首次參與地方選舉，但廣義上來說，年紀輕輕的他已經參與過好幾次選舉。黃珊珊曾於臉書寫道，陳宥丞的母親工作忙碌，因此他自12歲開始，一放學就會到黃珊珊競選總部寫功課，甚至陪著掃街拜票，黃珊珊說陳宥丞從12歲起，已經跟著她打過八次選戰，現在他要開始獨當一面。

陳宥丞擔任民眾黨發言人之後，逐漸被外界熟知，這一回接棒黃珊珊征戰港湖區，而2018年黃珊珊得票數高達26,113票，為該選區第三高票，陳宥丞有沒有機會從「港湖男神」稱號升成「港湖男神議員」，就看他能否發揮過去幫黃珊珊輔選經驗，完美承接選民的託付。

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No.9 吳達偉（新北板橋）

民眾黨新北市議員參選人吳達偉被PTT網友封為Z9大神、Z9神龍，相較於其他斯文型的參選人，吳達偉擁有黝黑健康膚色、身材健壯，父親節時臉書上除了曬一雙兒女照片之外，還大方秀出六塊肌。吳達偉首次參選踏入政壇，跳級參戰2020年新北市立委選戰，在柯志恩與羅致政藍綠夾殺下，拿到超過兩萬票，信心大振下決定深耕板橋。

這回再次投入選舉，吳達偉同樣選擇板橋區，因為從2018年選區結果來看，當選最低票數為16,532票，吳達偉在立委選戰中拿到超過2萬票，似乎是綽綽有餘；不過，今年板橋選區參選名單大爆炸，應選9席登記人數卻多達21人，除了新人輩出之外，國民黨皆由現任爭取連任，民進黨現任議員王淑慧則堅持以無黨籍爭取連任，再加上李婉鈺、廖裕德等老將回鍋參選，也讓選情更加艱困。

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No.8 吳崢（台北松山信義）

無黨籍台北市議員參選人吳崢，曾於2018年參選台北市松山信義區議員，最後以540票些微差距落敗。2019年11月8日，於個人臉書發聲明退出時代力量，直到今年4月再度宣布挑戰同選區。此次吳崢以無黨籍身分參選，但舉辦座談會時，民進黨台北市長參選人陳時中首度力挺「無黨籍小雞」，也讓吳崢順勢再創一波話題。

吳崢在太陽花學運時擔任媒體組長，高挺帥氣外型被封為「學運界吳尊」，近期還因為粉專大頭貼和封面照片遭盜用，有網友假冒吳崢個人名義向其他網友傳送交友邀請，逼得吳崢本人親自在臉書上發文澄清。

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No.7呂家愷（新北土樹三鶯）

獲得國民黨提名參選新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區議員的新人呂家愷，一向給人溫文形象的他，深獲不少長輩喜愛，為了拚知名度，除了跑行程拜票之外，廣告看板同樣也少不了，而前一陣子的廣告看板事件，也意外讓呂家愷爆紅。一名摩托車騎士，透過後照鏡看到呂家愷的競選看板嚇了一跳，連三字經都脫口而出，事後呂家愷本人還親自去網友IG致歉「我真的很抱歉，希望當事者沒陰影」。

出身於鶯歌台華窯「陶二代」的呂家愷，2018年跟著侯友宜打選戰，接著先後到新北市各局處磨練，擔任新北市副發言人之後慢慢打開知名度，現在再以「侯家軍」的身分，投身地方選舉。這回炫舉國民黨不少青年參政，呂家愷登記時找來同是「侯家軍」的吳訓孝以及其他選區的黃心華、蕭敬嚴組成「新北四騎士」連線，主打口號要讓做事的人不孤單。另外，今年父親節，呂家愷宣布妻子懷孕，以準爸爸的身分順勢拋出育兒政策，希望推出更多友善的育兒政策，也期盼自己能發揮俗諺所說的「娶某前、生囝後」的強運。

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No.6詹為元（台北松山信義）

自稱是國民黨前立委丁守中唯一單傳子弟兵的詹為元，外型斯文帥氣，有人說他酷似好萊塢明星「喬瑟夫‧高登 李維」，也有媒體封他「松山劉德華」，更多人說他在某些角度上，與立委江啟臣長得很相似，就連詹為元也曾說過，有時候自己看到照片真的會嚇到。當時國民黨內進行初選時，詹為元因為確診隔離，江啟臣當起「分身」親自幫他掃街拜票，衝一波網路聲量。

詹為元自從投入選戰後，除了勤跑基層之外，同時也緊盯媒體、網路上空戰曝光與社群互動，選戰策略也尤其著重於個人理性、中立形象的塑造，希望與其他國民黨新人走不同路線。詹為元曾在台北市議員徐巧芯爆出密錄器爭議時，喊出「公布密錄器畫面」，不能因當事人是議員而有不同作法，同時持續針對陳時中、黃珊珊台北市政策，努力在媒體、臉書上針眨，把握最後不到一百天的選戰衝刺期，搶占先機。

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No.5 趙怡翔（台北大安文山）

還記得前一陣子掀起「關於我可能讓你很意外的Point」撰文熱潮時，被稱「口譯哥」的斯文帥氣型男趙怡翔表示，高中時第一份工作是在高爾夫俱樂部當洗碗工，廚藝好到6個月內升任冷盤主廚，主管誇他有煮菜天份，讓趙怡翔一度認真思考是否繼續走廚藝之路。

不過，趙怡翔沒有選擇當廚師，反而是踏入政壇參選議員，近期還搭上楊丞琳在中國節目「海鮮論」話題，希望楊丞琳放棄台灣籍，引起網友正反不同意見。

趙怡翔此次回台參選投身「湧言會」，與「英系」陳聖文一起角逐同選區，兩人同為斯文型男，排除派系競爭話題，就看能否一起攜手，擠進議會窄門。



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No.4 楊植斗(台北大安文山）

國民黨台北市議員參選人楊植斗8月在臉書上揭發，一名李小姐在台北科技大學的學生臉書社團內，貼出2小時600元的打工資訊，內容是替陳時中的後援會造勢，疑為徵求「走路工」，楊植斗赴台北地檢署告發賄選，引起網友議題。對此，陳時中反駁，並說明志工千人免花錢，團隊也批評這是假消息。

身為台北市前議員羅智強子弟兵的楊植斗，接棒參選力拚大安文山區，初選時為了展現決心拚出線，剃光頭搶攻話題。不過，這回大安、文山區，即使黨內初選出爐，但曾獻瑩、徐正文，最後皆以無黨籍登記參選，也讓年底選戰，不只綠白搶選票，就連泛藍陣營也出現瓜分選票危機，讓選情增添許多變數。



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No.3 卓冠廷（新北土樹三鶯）

民進黨新北市長參選人卓冠廷自宣布參選後，不斷創造話題，尤其是恩恩案上猛攻新北市政府，讓他在黨內初選，以第一名的成績順利出線。近期恩恩案新北市政府國賠案不成立，也讓卓冠廷持續在臉書上開罵，並於臉書撰文聲援恩恩的父親，質問新北市消防局，「所謂優於緊急救護法的送醫流程與法規到底是什麼？」

36歲的卓冠廷學、經歷豐富，與前立委洪慈庸交往、結婚更是政壇一段佳話；有趣的是兩人曾共遊新加坡照片曝光後，洪母被媒體問到對於卓冠廷印象為何時說過：「帥帥的是還好啦，看起來不太高哦，會不會比慈庸矮？」這回九合一選舉，洪慈庸為了力挺先生參選，以回家照顧小孩並協助輔選兩大理由，捨棄月薪12萬的立法院顧問職務，力拚夫妻同心，前進議會搶攻席次。

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image source: 卓冠廷辦公室提供

No.2 李正皓（新北中和）

李正皓近幾年以政治評論員身分，活躍於各媒體，在2020年立委選舉失利後，如今捲土重來，以無黨籍身份參選新北中和區市議員。李正皓昔因中分帥氣頭，曾被封為「中和郭富城」，選立委時鴻海創辦人郭台銘拿電動剃頭刀，剃掉帥氣髮型之外，還加碼寫上「精忠報國，不能貪污」八個大字，宣示進軍立院，引起網友熱烈討論，還有網友說「中和郭富城變中和馮迪索」，不過，李正皓最後只拿到13,226票惜敗。

根據中選會資料顯示，若欲在中和選區當選議員，2018年吊車尾票數至少19,457票，距離李正皓上回參選立委，至少再多拿7千票左右即有機會當選，何況這回原有的六席現任議員，全部都要力拚連任，等同要拉下一名現任議員，才有機會挑戰成功，除了知名度之外，李正皓如何保有原先的票數，再向外擴張，成為最大挑戰。



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No.1 謝和弦（台北中正萬華）

無黨籍台北市議員參選人謝和弦登記時表示，因為年輕時玩音樂就是從中正、萬華區開始，對於這裡的事物既親切又熟悉，也覺得自己的調性適合中正萬華區，於是從政之路選擇由此區出發。

謝和弦在音樂創作路上，曾獲得金曲獎提名，也是知名歌手藝人；相較之下，他的政治路於近幾年慢慢開始，民眾黨創黨時，他因為學姐黃瀞瑩而加入，2020年7月宣布放棄創始黨員資格。這些年謝和弦因為婚姻問題、涉毒話題，數度登上新聞版面，2021年二度呼麻遭逮，但謝和弦不擔心「挺大麻」影響形象，而是提出三大政見，包括「倡議大麻合法化」、「紅燈區落地」、「改裝機車合法化」，同時也因為有呼麻前科，謝和弦表示參選後，願意隨時接受驗尿。

謝和弦曾說過自己的綽號叫「阿扣」，來自他的英文名R.chord；現在則有一群粉絲，習慣在謝和弦社群上留言「哈們」，曾有網友幫忙解釋意指信仰酷，酷是真理，如果你認同此說法，請說哈們。

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