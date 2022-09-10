陳時中被問倒 黃珊珊酸：他不知自己政策滿稀鬆平常的

民進黨台北市長參選人陳時中昨天被問到自己的社群整合平台卻不知情，由競選發言人莊瑞雄救駕代答。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，陳時中不是現在才對自己的政策不了解，之前的3+11政策他也說是當時的副指揮官陳宗彥做的，「他不了解他的政策應該滿稀鬆平常的」。

黃珊珊今天到世貿一館出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎，黃珊珊經過攤位時不少民眾或業者都展現熱情，爭相要求合照或對她大喊加油。

陳時中競選團隊昨天表示針對之前宣傳公廁設置免治馬桶的影片和韓國電影二創報案，後來又改口說歡迎二創。黃珊珊說，政治人物應該有更大的包容力，宣傳影片是陳時中團隊先做的，當然就可受公評，可受公評的情況下又認為自己有其他權益，整件事她認為到底是陳時中不清楚相關內容，還是大玩先提告後說歡迎二創的兩面手法？

黃珊珊質疑陳時中是否有定見，看內容就知道有些可以告，有些是告不成的，既然如此，從主政者角度來說應該很有定見，政治人物應該多一點包容力，也應該有多一點定見和自己的想法，顯然陳時中就是沒有自己主要定見，所以才會這樣反反覆覆，最近也都是這樣，變成隨波逐流，或受到各種因素影響，團隊也無法掌握他的想法。

陳時中昨天被問社群平台整合卻要莊瑞雄代答，黃珊珊說，陳時中不是現在才對自己的政策不了解吧？當初的3+11他也說是那時的副指揮官陳宗彥所做的，所以他不了解自己的政策應該滿稀鬆平常的，最重要的是連這狀況都這樣處理，「那怎麼當市長？」