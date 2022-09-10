他稱獲神感召參選台東縣長 打造銀髮家園開創就業機會

下屆台東縣長參選人，除縣長饒慶鈴尋求連任、立委劉櫂豪6度參選，還有政治素人陳長宏登記參選，陳表示是虔誠基督徒，參選是獲神感召出來幫助人民，他不支持社會住宅政策，強調打造優質就業環境，興建「共生家園」、創造就業機會，讓更多年輕人到台東工作。

57歲的陳長宏曾任新北市永光彩色印刷廠負責人，工業局審查委員顧問、交通部IP及通訊協定委員、台灣網際網路創會會長及法制委員會總召、族群聯盟執行長、全球華人牧師大會總召，是虔誠基督徒，口齒便給、思緒清楚，他亦坦言參選台東縣長，是今年4月台東行後才決定。

陳長宏表示，全球華人牧師大會今年4月，首次到外縣市台東舉辦，活動結束後，他突遇到十多年不見、患失智症「吳師姊」打招呼，隔天吳就帶某師父到他住處拜訪，聊了5小時後，師父鼓勵他選總統、先到台東選縣長，加上後續感受神的召喚，他決定遷居台東參選。

陳長宏說，近期走訪台東各鄉鎮市，發現台東人口不斷流失，主要原因是工作機會太少，公部門應積極創造就業機會，先讓台東人口回流，但中央卻先在地方推「社會住宅」，這種只租不賣的社會住宅在台北、新北寸土寸金都會區或許適合，但他認為在台東是錯誤政策。

他說，身為領導人要務實為年輕人著想，應該打造更好環境創造就業機會，讓年輕人賺到錢、有能力買房子，這種只租不買的住宅，只能短時間提供來台東工作者，並不適合台東年輕人，他認為這是一個「東施效顰」的政策。